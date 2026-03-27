El dólar en Uruguay retoma la suba y se ubica por encima de los $ 40,50 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay subió 0,39% ayer y se negoció en promedio a $ 40,613 a nivel interbancario. En la jornada, la moneda estadounidense apenas se movió entre $ 40,60 y $ 40,67 para finalizar en el mínimo, un alza de 0,30% sobre el cierre del miércoles.

En lo que va de marzo, el billete verde aumenta 5,76% y en lo que va del año el incremento es de 4,03%.

Dólar. Foto: Archivo El País.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 113 transacciones por un valor total de US$ 57,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 39,40 a la compra y $ 41,80 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar apenas subió 0,06% ayer y finalizó en 5,2308 reales. En marzo sube 1,58%, aunque en lo que va de 2026 baja 4,94%.

Dólares. Foto: AFP

El dólar oficial en Argentina quedó estable ayer a 1.378,97 pesos argentinos. En lo que va de marzo baja 1,29% y en lo que va del año cae 5,51%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 76 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de marzo, el riesgo país sube tres puntos básicos, y en el año aumenta 10 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,75%, que es el objetivo fijado por el Banco Central.