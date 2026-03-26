ALUR anuncia a un nuevo gerente general, tras la desvinculación de Álvaro Lorenzo en octubre pasado

Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), subsidiaria de Ancap , anunció que Pablo Abásolo asumió como gerente general de la empresa, en sustitución de Álvaro Lorenzo, abogado y empresario que ocupó el cargo desde marzo de 2021 y fue desvinculado en octubre de 2025. En el 2025, ALUR tuvo ganancias por US$ 2 millones, según el balance de Ancap divulgado recientemente.

Abásolo es ingeniero químico, egresado de la Universidad de la República, y cuenta con formación ejecutiva internacional, incluyendo un Executive MBA en IMD Business School (Suiza) y programas de dirección en IEEM y otras instituciones de referencia, según un comunicado.

Fachadas ALUR, mantenimiento de Ingenio/planta de azucar, ND 20110919, foto Ines Guimaraens - Archivo El Pais, Bella Unión Archivo El Pais

Tiene más de 20 años de experiencia liderando operaciones industriales y logísticas en América Latina y Europa. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección en empresas del sector industrial y de materias primas, integrando equipos ejecutivos y directorios, con foco en eficiencia operativa, transformación organizacional y desarrollo de negocios sostenibles.

Entre sus principales responsabilidades —continúa el comunicado— ha liderado procesos de transformación estratégica, optimización de compras industriales, mejora de la eficiencia operativa y fortalecimiento de la gobernanza corporativa, gestionando presupuestos de gran escala y equipos multiculturales.

“Su trayectoria combina una fuerte orientación a resultados con una mirada estratégica de largo plazo, integrando eficiencia, sostenibilidad y desarrollo organizacional”, se señala.

Refinería de Ancap en La Teja (Montevideo). Foto: Estefanía Leal

Si bien ALUR no especificó el motivo de su desvinculación de Lorenzo el año pasado, afirmó que “este cambio se orienta a consolidar un perfil de liderazgo técnico alineado con la estrategia del Grupo Ancap, que busca potenciar la eficacia operativa, la excelencia y la ejecución de planes de mejora sostenida en las áreas productivas y de gestión, en coherencia con los desafíos del sector energético y agroindustrial del país”.

ALUR se dedica a la producción de biodiesel, bioetanol, alimento animal, solventes, alcoholes sanitarios, energía, azúcar y endulzantes. Cuenta con plantas ubicadas en Montevideo, Paysandú y Bella Unión.