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El País Negocios Noticias

ALUR anuncia a un nuevo gerente general, tras la desvinculación de Álvaro Lorenzo en octubre pasado

Alcoholes del Uruguay S.A, subsidiaria de Ancap, designó a Pablo Abásolo para el cargo, quien cuenta con experiencia en eficiencia operativa y desarrollo de negocios sostenibles.

26/03/2026, 15:12
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Pablo Abásolo, gerente general de ALUR.jpg
Pablo Abásolo, gerente general de ALUR.
ALUR

Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), subsidiaria de Ancap, anunció que Pablo Abásolo asumió como gerente general de la empresa, en sustitución de Álvaro Lorenzo, abogado y empresario que ocupó el cargo desde marzo de 2021 y fue desvinculado en octubre de 2025. En el 2025, ALUR tuvo ganancias por US$ 2 millones, según el balance de Ancap divulgado recientemente.

Desvincularon al gerente general de ALUR, Álvaro Lorenzo, ¿qué dice el directorio de la subsidiaria de Ancap?

Abásolo es ingeniero químico, egresado de la Universidad de la República, y cuenta con formación ejecutiva internacional, incluyendo un Executive MBA en IMD Business School (Suiza) y programas de dirección en IEEM y otras instituciones de referencia, según un comunicado.

El director blanco de Ancap votó en contra. Foto: Archivo El País
Fachadas ALUR, mantenimiento de Ingenio/planta de azucar, ND 20110919, foto Ines Guimaraens - Archivo El Pais, Bella Unión
Archivo El Pais

Tiene más de 20 años de experiencia liderando operaciones industriales y logísticas en América Latina y Europa. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección en empresas del sector industrial y de materias primas, integrando equipos ejecutivos y directorios, con foco en eficiencia operativa, transformación organizacional y desarrollo de negocios sostenibles.

Entre sus principales responsabilidades —continúa el comunicado— ha liderado procesos de transformación estratégica, optimización de compras industriales, mejora de la eficiencia operativa y fortalecimiento de la gobernanza corporativa, gestionando presupuestos de gran escala y equipos multiculturales.

“Su trayectoria combina una fuerte orientación a resultados con una mirada estratégica de largo plazo, integrando eficiencia, sostenibilidad y desarrollo organizacional”, se señala.

Refinería de Ancap en La Teja (Montevideo)
Refinería de Ancap en La Teja (Montevideo).
Foto: Estefanía Leal

Si bien ALUR no especificó el motivo de su desvinculación de Lorenzo el año pasado, afirmó que “este cambio se orienta a consolidar un perfil de liderazgo técnico alineado con la estrategia del Grupo Ancap, que busca potenciar la eficacia operativa, la excelencia y la ejecución de planes de mejora sostenida en las áreas productivas y de gestión, en coherencia con los desafíos del sector energético y agroindustrial del país”.

ALUR se dedica a la producción de biodiesel, bioetanol, alimento animal, solventes, alcoholes sanitarios, energía, azúcar y endulzantes. Cuenta con plantas ubicadas en Montevideo, Paysandú y Bella Unión.

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