Se registró un incendio en apartamento del barrio Malvín; varios vecinos debieron ser evacuados

Quienes pasaban hoy por la rambla de Montevideo a la altura de la calle Concepción del Uruguay (en el barrio Malvín) notaron una enorme humareda negra saliendo de la parte trasera de un edificio.

El fuego provenía de un incendio que se registró en la tardecita de hoy en un apartamento del cuarto piso, según informó Canal 12 y confirmaron a El País fuentes de Bomberos.

Varios vecinos debieron ser evacuados, indicaron los informantes.

Noticia en desarrollo...