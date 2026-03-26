Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

El dólar en Uruguay cae al seguir a Brasil y queda por debajo de los $ 40,50, con alta operativa

El dólar bajó 0,17% a $ 40,456 en el interbancario, aunque acumula subas de 5,35% en marzo y 3,62% en 2026; hubo fuerte operativa en Bevsa y caídas en Brasil y Argentina.

El País
El País
26/03/2026, 03:10
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Dólar
Dólar.
Foto: Archivo

El dólar en Uruguay bajó 0,17% ayer a nivel interbancario y se negoció en promedio a $ 40,456. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,40 y $ 40,50 y finalizó en $ 40,48, una caída de 0,30% respecto al cierre del martes.

En marzo, el billete verde aumenta 5,35% y en lo que va de 2026 sube 3,62%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 105 transacciones por un valor total de US$ 58 millones.

"Estamos muy satisfechos": Oddone valoró la suba del dólar y explicó el "enorme desafío" que viene ahora

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 39,30 a la compra y $ 41,70 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar retrocedió 0,62% ayer y finalizó en 5,2275 reales. En marzo sube 1,51%, aunque en lo que va de 2026 baja 5,00%.

DOLAR
ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina cayó ayer 1,04% y cerró en 1.378,97 pesos argentinos. En el mes baja 1,29% y en lo que va del año retrocede 5,51%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 78 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube cinco puntos y en el año aumenta 12 unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,70%, apenas por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

aumento del dólardólar hoydólar en la regiónBevsaREPÚBLICA AFAPBanco Central (BCU)

Te puede interesar