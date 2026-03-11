El dólar en Uruguay cae por segundo día consecutivo y queda apenas debajo de los $ 40; hay avidez por deuda en pesos

El dólar en Uruguay bajó ayer por segundo día consecutivo, en esta oportunidad 0,6% y se negoció en promedio en $ 39,967. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 39,90 y $ 40,10 y finalizó en $ 40,03, un 0,3% por debajo del cierre del lunes.

En marzo el billete verde sube 4,08% y en lo que va del año aumenta 2,37%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 90 transacciones por un valor total de US$ 47 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 38,85 a la compra y $ 41,25 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar cayó ayer 1% y cerró en 5,1622 reales. En marzo, sube 0,25%, aunque en el año baja 6,18%.

En Argentina, el dólar oficial bajó 1,12% y finalizó en 1.402,38 pesos argentinos. En el mes sube 0,39%, pero en el año baja 3,91%.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

Deuda y riesgo

El gobierno emitió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de $ 1.750 millones (US$ 43,7 millones). El monto adjudicado superó el licitado: $ 2.373,5 millones (US$ 66,7 millones) con un rendimiento de 7,05%.

El riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer siete unidades y cerró en 68 puntos básicos. En el mes, el riesgo país baja cinco puntos, aunque en el año sube dos unidades.