"Efecto Medio Oriente": el dólar en Uruguay tuvo la mayor suba semanal en seis años y alcanzó a $40,319, un máximo en siete meses

El conflicto en Medio Oriente vuelve a impulsar al dólar en Uruguay —y a nivel global—, cotiza por encima de los $ 40 por primera vez desde octubre de 2025 y tuvo la mayor suba semanal en casi seis años. En el mercado local, la moneda estadounidense subió ayer por quinta jornada consecutiva, esta vez 0,82% y se negoció en promedio a $ 40,319. Este valor es el máximo en más de siete meses (el 17 de julio de 2025 cotizaba en $ 40,358).

En la víspera, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,38 para finalizar cerca del máximo en $ 40,37. El valor de cierre subió 0,80% respecto al del jueves.

En la semana, el dólar aumentó 4,99% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es el mayor incremento semanal en seis años. En la semana del 9 al 13 de marzo de 2020 había subido 6,75% “punta a punta”, vale recordar que ese viernes se habían comunicado los primeros casos de covid-19 en Uruguay.

Dólar. Foto: Archivo El País.

De los cinco días de esta semana en lo que hubo cotización, en todos tuvo un alza, incluso el jueves tuvo el mayor aumento diario en más de un mes.

En lo que va de marzo la moneda estadounidense sube 4,99% y en el año se incrementa 3,27%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 391 transacciones por un monto equivalente a US$ 213,1 millones. Ayer se operaron US$ 69,7 millones en 127 transacciones, una operativa abultada respecto a la habitual.

Dólar. Foto: Archivo El País

Al público en las pizarras del Banco República el dólar subió ayer 25 centésimos para la compra y 45 centésimos para la venta y cerró en $ 39,10 y $ 41,70 respectivamente. En la semana, las cotizaciones al público subieron $ 1,95 a la compra y $ 2,05 a la venta, “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar aumento ayer 0,82% y cerró en 5,2878 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 2,69%, mientras que en el 2026 baja 3,9%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,63% ayer y finalizó en 1.416 pesos argentinos. En marzo sube 1,36%, aunque en el año cae 2,98%.

En tanto, el Índice Dólar (que mide al billete verde ante una canasta de seis monedas relevantes) bajó 0,47% ayer, aunque en la semana trepó 1,28% “punta a punta”. Ayer finalizó en 98,86.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió dos unidades ayer y cerró en 71 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país baja dos unidades, aunque en lo que va de 2026 aumenta cinco puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 6,32%. El Banco Central redujo el martes su objetivo de tasa de referencia de 6,5% a 5,75%.