Preaviso de despidos: "Lo que hizo BASF es lo que estamos reclamando, se ve que no es tan difícil", lanzó Castillo

Durante los primeros meses de 2026 el mercado laboral uruguayo tuvo un escenario tenso ante reestructuras de empresas y conflictos sindicales. Sin embargo, en 2025 la situación de paros y distintos conflictos sindicales fue moderada, según el Índice de Conflictividad Laboral elaborado por la Universidad Católica (UCU). La presentación contó con la disertación del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, ayer. El jerarca indicó que el 2025 fue un año particular, influenciado por el inicio de la ronda de Consejos de Salarios, la discusión presupuestal y “un gobierno que se está instalando”.

Consultado por El País sobre posibles alternativas que proponga el gobierno para no perder puestos de trabajo, Castillo sostuvo: “Necesitamos herramientas, y cada vez que sucede esto, nosotros colocamos herramientas y hacen cola para pegarnos”. El jerarca defendió el proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre el preaviso por parte de las empresas a las autoridades ante posibles reestructuraciones o cierres.

“Cuando en una negociación colocás una cláusula que prevenga el conflicto y obligue a que si vas a hacer movilizaciones avises con antelación, cuando nosotros lo planteamos (al revés) parece un escándalo”, sostuvo Castillo en su presentación y agregó: “No ceo que haya una ausencia total del conflicto pero se pueden minimizar y algunos pueden ser evitables”.

Los resultados

El informe de la UCU resaltó que la mayor parte de las jornadas perdidas fueron con motivos de paros generales convocados por la central sindical Pit-Cnt, entre los que se observó un pico de paralización de actividades en febrero, agosto y octubre. El documento agregó que el principal reclamo de los trabajadores fue en relación a las condiciones de trabajo.

Entre los sectores de actividad con más jornales perdidos por paros (cada trabajador en un día es un jornal) se destacó el de la construcción con 241.256 días, seguido por la industria con 104.782 días y la educación con 88.139.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

En el caso de la construcción, los analistas destacaron que el elemento más influyente fueron los accidentes laborales con el posterior fallecimiento de algunos trabajadores. Para el sector industrial, el cierre de empresas y fábricas fue el motivo que más paros convocó mientras que en educación se destacaron las situaciones de violencia hacia docentes en instituciones.

“La conflictividad, más que un proceso de escalamiento sostenido es una dinámica de activación coyuntural que produce momentos de alta intensidad seguidos de fases de relativa estabilización”, concluye el informe de la UCU.

Reestructuras

Las reestructuras de empresas de servicios globales como Sabre y BASF en Uruguay o el cierre de UKG en noviembre del año pasado despertaron la atención de los actores del mercado laboral. Estas situaciones mostraron que uno de los sectores más consolidados de la economía no está exento de los problemas de competitividad.

De hecho, Castillo consideró que las empresas definen dónde instalar su casa matriz en función de la rentabilidad, aunque reconoció que “hoy capáz que los números no dan”.

El jerarca también señaló que a las empresas tecnológicas y de servicios se les suma el uso de Inteligencia Artificial (IA) como factor clave que repercute en la pérdida de puestos laborales. “Nos cambia algunos criterios o formas de trabajo que no teníamos hace algunos años”, dijo.

“Lo que hizo BASF es lo que nosotros estamos reclamando. La empresa anunció con dos años de antelación que va a ir a una reestructura que va a terminar dentro de dos años”, dijo Castillo y agregó: “Se ve que no es tan difícil hacerlo”.

“Si el motivo (de reestructuración) fuera por necesidad de espacio, capaz que podemos hablarlo, o si fuera los costos de algunos insumos públicos, como la energía, capaz que podemos analizar y discutirlo”, dijo.

Cierres

Por su parte, el departamento de Paysandú atraviesa una de las situaciones más delicadas en materia laboral con cierres temporales como el caso de la maltería Ambev, despidos y envíos a seguro de paro como en el frigorífico Casa Blanca o la crisis que atraviesa el negocio del pórtland y el detenimiento de la planta de Ancap en el departamento. A esto se le suma una tasa de desempleo que se ubicó en el entorno del 9,7% en 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Trabajadores de Ambev. Foto: SOEN

Castillo indicó que en Paysandú, “como no son todas las situaciones iguales, no hay una única medida o una única propuesta para las partes” y agregó que se citará a las empresas en las próximas semanas.

Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se había referido días atrás a la situación del mercado laboral en el país y señaló: “Es la reducción de operaciones, no hay cierres”.

Si bien Castillo consideró que hay un “redimensionamiento” de las empresas, reconoció uno de los más recientes cierres en la industria química: la fábrica de La Gotita (Fenedur) que cesó su producción en Canelones en setiembre pasado. “En algunos casos hubo cierre de empresas que se fueron”, dijo.