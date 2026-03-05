Salarios y reestructura: Castillo recibió a empresa de Daniel Cassin, Paddock y otras marcas por diferendo con gremio

Trabajadores de la importadora textil Indutop, dueña de las marcas Daniel Cassin, Piece of Cake, Paddock y Allie, y ejecutivos de la empresa se reunieron ayer con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, luego de que el sindicato denunciara una nueva reestructura con recortes salariales y eliminación de incentivos económicos por ventas sobre la que la empresa niega algunos aspectos. En el encuentro, el gobierno solicitó a las partes “no innovar” y mantener un cuarto intermedio, según declaró a El País la delegada de la Unión de Trabajadores de Indutop, Leticia Fernández.

Una fuente de la empresa señaló a El País que “se trata de un cambio que no supone recortes de la inversión en remuneraciones” a sus empleados. El ejecutivo dijo que lo que se modifica, es “el sistema de comisiones para que premien resultados globales de la tienda, beneficien a todos sus trabajadores y no solo a quienes realizan tareas asociadas a la venta, como sucedía hasta ahora”.

Los trabajadores denuncian que la compañía se someterá a un nuevo proceso de reestructuración que implica una rebaja salarial y retiros voluntarios. Fernandéz señaló a El País que la empresa planteó al personal la eliminación de la categoría cadete y la quita de beneficios como comisiones por ventas.

Local de Piece of Cake. Foto: Piece of Cake.

Según relató Fernández, el gobierno solicitó establecer una comisión de seguimiento para verificar la existencia de las rebajas salariales. Por su parte, la empresa calificó la reunión como “positiva”. La cartera volverá a convocar a las partes el próximo martes para continuar el diálogo.

La denuncia

Según Fernández, la intención que habría transmitido la empresa es unificar las tareas para no tener que cerrar locales. La dirigente sindical relató que en 2025 Indutop cerró dos outlets, un local de la marca Daniel Cassin y unificó otros dos. Sin embargo, esta decisión no afectó puestos de trabajo ya que el personal fue reubicado entre otros locales de la cadena.

Local de Allie. Foto: Allie.

Fernandez sostuvo que la situación comenzó a gestarse en noviembre del año pasado cuando la plantilla total era de unos 400 empleados. En una primera reestructuración realizada ese mes, los retiros voluntarios alcanzaron a entre 70 y 75 personas y en enero de este año se desvincularon otros 50. La dirigente explicó que la eliminación de la categoría cadete implica que unos 15 empleados pasen a ser auxiliares de ventas.

La empresa

Según indicó un ejecutivo de la empresa, el nuevo sistema permitirá que el 70% de los colaboradores de las tiendas mantengan o aumenten sus remuneraciones mensuales.

Respecto a “los trabajadores que eventualmente podrían ver afectados sus ingresos en el futuro, ante la sustitución de comisiones individuales por comisiones de la casa, la empresa se ha comprometido a llevar un proceso de transición, garantizándoles su nivel de ingreso hasta diciembre de 2026, momento en el que se evaluará el impacto real”, dijo la fuente.