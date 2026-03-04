BASF: lo que pasó en reuniones de sus ejecutivos con Economía y Trabajo ante reestructura global y posibilidad en Uruguay

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sigue de cerca los conflictos sindicales y reestructuraciones de empresas en Uruguay. El lunes recibió a trabajadores y directivos de Conaprole por lo primero y ayer recibió a ejecutivos de BASF Services Americas (subsidiaria regional de BASF) ayer. “Quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dieron” los ejecutivos de la empresa alemana dijo la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, luego del encuentro con sus representantes.

El presidente de Global Business Services de BASF, Tobias Dratt —quien vino desde Alemania—, la country manager del Hub Uruguay para las Américas de la firma, Patricia Nunes y la abogada de la empresa se reunieron con Barrios y con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo en la mañana. En la tarde tuvieron otra reunión con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. En ambas ocasiones, los ejecutivos comunicaron su voluntad e intención de continuar operando en Uruguay, más allá de la reestructura que supondrá la salida de entre 300 y 400 de los 1.000 empleados que tiene en el país.

“Fue una buena reunión donde se intercambió sobre las causas detrás de la reestructura global de la compañía. También conversamos sobre las potencialidades que presenta Uruguay en el desarrollo de servicios globales de alto valor agregado”, dijo Vallcorba a El País y agregó que también “se profundizó en las posibilidades que tendría el hub de BASF en Uruguay de focalizarse en servicios más especializados y de mayor valor agregado”.

“Se van a quedar operando con algunos tipos de servicios, con personal más calificado”, dijo Barrios luego de la instancia, tal como había planteado la empresa en un comunicado difundido el mes pasado. El comunicado oficial de la empresa indicó que la idea de BASF es consolidar los servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India. Además, los servicios relacionados con logística van a estar concentrados en un hub ya existente en Kuala Lumpur, Malasia.

Reestructura

BASF opera en Uruguay desde 2014 en el World Trade Center, donde tiene uno de sus tres hubs internacionales. A nivel local, la empresa brinda soporte a más de 72 compañías en 18 países y opera en cuatro idiomas: español, inglés, portugués y francés. Los mayores volúmenes de venta desde Uruguay están dirigidos a Estados Unidos, Brasil y Canadá.

“Este modelo lo iniciaron en 2014 con 14 personas, hoy hay 1.000 y en este momento hay una parte que se va a deslocalizar, pero puede haber otro ciclo que cambie”, indicó Barrios luego de la reunión y resaltó la importancia del proyecto impulsado por el MTSS sobre la comunicación previa por parte de las empresas en caso de cierre o importantes reestructuras. La jerarca sostuvo que la propuesta se está analizando en la Cancillería.

BASF manifestó a través de un comunicado que habrá una transformación en la organización de Global Business Services “para asegurar a largo plazo su competitividad en costos, resiliencia y una prestación de servicios coherente para las unidades de negocio en todo el mundo”. Las principales áreas alcanzadas por la reforma son finanzas, recursos humanos y logística.

Reunión BASF y MTSS. Foto: Leonardo Mainé.

Fuentes de la firma habían indicado a El País que no habrá despidos inmediatos, sino que los cambios pueden tardar varios meses. Consultada sobre el alcance de la reestructura en los puestos de trabajo, Barrios sostuvo que en la reunión “no entraron en detalles ya que están empezando a procesar un camino”.

Conflicto

Por otro lado, el MTSS también tuvo una reunión por el cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera que funcionaba como centro de distribución sigue latente. Junto a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y directivos de la láctea instalaron un nuevo ámbito de discusión desde el pasado lunes y por los próximos 15 días.

Cartel de la sede de Conaprole en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

El sindicato emitió un comunicado ayer en el que aseguró que luego de la reunión del lunes con Castillo, Barrios, representantes del Pit-Cnt y la empresa, “se entendió que estaban dadas las condiciones para convocar a un ámbito tripartito donde —en principio— se negociará durante un lapso de 15 días”.

“Nos vamos a reencontrar el jueves con el capitulo de Rivera cerrado para iniciar los nuevos temas”, dijo Barrios y agregó que se prevé abordar asuntos vinculados a formas de trabajo, regímenes, innovación tecnológica, particularmente en los sectores de subproductos y de leches.

AOEC había levantado las medidas de trabajo a reglamento —que implicaban no realizar horas extras ni cambio de turno— el pasado jueves luego de que Conaprole anunciara que aceptaba la propuesta de acercamiento planteada por el MTSS.

La cooperativa “manifestó su disposición a aceptar la propuesta recibida, en tanto se garanticen condiciones claras y sostenibles” y puntualizó tres condiciones que considera necesarias para participar de las instancias propuestas por el MTSS, según informó en un comunicado.