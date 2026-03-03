Las exportaciones de bienes de Uruguay crecieron 9% en febrero, ¿qué productos se vendieron y a qué destinos?

Las ventas de bienes al exterior, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 1.025 millones en febrero de este año, lo que representó un aumento interanual de 9%, según datos del Instituto Uruguay XXI. Mientras que en el acumulado de 2026, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 1.989 millones, lo que se tradujo en un crecimiento respecto a enero-febrero de 2025 de 8%. Este crecimiento estuvo impulsado por la carne bovina, celulosa y concentrados de bebidas.

El instituto resaltó la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, que se posiciona como una plataforma clave para diversificar mercados de alto estándar en el sudeste asiático. “Se identifica una capacidad competitiva inmediata para Uruguay, destacando un potencial de expansión de US$ 7 millones en el sector de carne bovina deshuesada congelada y nuevas oportunidades en nichos de alto valor como aceites esenciales y piedras semipreciosas”, indicó en el informe.

Productos

La carne bovina se posicionó como principal producto de exportación una vez más y lideró la lista con US$ 239 millones colocados, lo que representó un crecimiento interanual de 6% y una participación de 23% en las exportaciones totales de bienes.

Contenedores de exportación. Foto: AFP

La celulosa se posicionó como el segundo producto más exportado del mes, con colocaciones por un total de US$ 134 millones, con un crecimiento interanual del 4%. Este sector mantuvo una participación del 13% en el total.

Por su parte, los concentrados de bebidas se ubicaron en el tercer lugar, con colocaciones por US$ 77 millones, lo que representó un aumento interanual de 20% y una participación de 8% en las exportaciones totales de bienes.

La participación de los productos lácteos cayó un lugar en el podio y se ubicó en el cuarto puesto. Estos bienes tuvieron ventas por US$ 52 millones, lo que representó una caída interanual del 28% que está vinculada al desempeño de sus dos mercados principales: Brasil y Argelia.

Destinos

Los principales destinos de exportación se mantuvieron. Entre ellos, se destacó la participación de China con ventas por US$ 168 millones, que representaron un incremento de 4% interanual y una participación del 16% en las exportaciones del mes. La carne bovina fue el producto que más relevancia tuvo en las colocaciones al gigante asiatico con un 41% del total.

Buque carguero en el puerto de Montevideo. Francisco Flores/Archivo El Pais

Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación, con ventas por US$ 163 millones, lo que representó un aumento de 5% interanual y una participación de 16% en el total.

La Unión Europea se posicionó como el tercer destino de exportación en febrero de este año, con ventas totales por US$ 135 millones. Esto representó una estabilidad respecto al año anterior y una participación del 13% en las exportaciones totales de bienes del mes.

Estados Unidos fue el cuarto destino de exportación durante febrero, con ventas por US$ 126 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 13% y una participación del 12% sobre el total exportado.