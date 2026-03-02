Autoridades de la empresa BASF llegarán a Uruguay para reunirse este martes en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el titular de esa cartera, Juan Castillo, y la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

Según supo El País en base a fuentes de la empresa, participará de la reunión Tobias Dratt, presidente de Global Business Services de BASF, así como Patricia Nunes, directora general de BASF Services Americas.

El 11 de febrero BASF emitió un comunicado en el que informó de la reestructura que prevé en su sede en Uruguay y cómo afectará a sus más de mil trabajadores.

El texto indica que habrá una transformación en la organización de Global Business Services "para asegurar a largo plazo su competitividad en costos, resiliencia y una prestación de servicios coherente para las unidades de negocio en todo el mundo".

Sede de BASF en Montevideo. Foto: Natalia Rovira/El País

En este sentido, el comunicado oficial añade que "para responder aún mejor a los cambiantes requerimientos de los negocios de BASF y aumentar significativamente la eficacia de costos", la organización consolidará los servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India. Además, los servicios relacionados con logística van a estar concentrados en un hub ya existente en Kuala Lumpur, Malasia.

La idea es "hacer un mayor uso de ubicaciones con costos competitivos".

En aquella oportunidad, fuentes vinculadas a la empresa explicaron que Global Business Services es la división de BASF que le "da soporte a sus negocios" en el rubro de la química, donde la firma se destaca a nivel mundial. Hay tres hubs de esta división: Berlín, Kuala Lumpur y Montevideo. A raíz de los cambios es que se verá reducida la plantilla laboral de la oficina en la capital de Uruguay.

Añadieron que ahora se pretende "ajustar los servicios", algo que "se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay".

Informaron que los principales cambios que se generarán en este proceso se verán mayoritariamente en 2027 y que no hay cambios importantes previstos para el corto plazo.

BASF. Foto: Natalia Rovira.

La empresa reafirmó que seguirá estando en Uruguay. Desde la firma indicaron que no habrá despidos inmediatos, sino que los cambios pueden tardar varios meses. Las principales áreas alcanzadas por la reforma son finanzas, recursos humanos y logística.

Por otro lado, BASF informó que sus directivos tendrán una reunión con el gobierno para informar detalles de la decisión.

Un día después, ejecutivos de BASF conversaron con autoridades del Ministerio de Trabajo y confirmaron una reunión para marzo.

La referencia de Oddone a las reducciones de plantillas en Uruguay

El pasado viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brindó una conferencia de prensa para hablar del cumplimiento de las metas fiscales y las proyecciones de crecimiento. En este contexto, el ministro Gabriel Oddone fue consultado por "el cierre" de varias empresas últimamente e instó a ser "más precisos con las palabras" y recalcó que "no hubo cierres sino reducción o reconfiguración de operaciones" por decisiones globales en las casas matrices (en referencia a lo ocurrido con BASF y Sabre), que excede a lo que Uruguay puede hacer. "No hay cierre de empresas", insistió, y que igual están atentos al impacto en las plantillas a nivel local.