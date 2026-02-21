Lema a Castillo por proyecto para que empresas avisen despidos: "Debería estar preocupado por generar trabajo"

Martín Lema, senador del Partido Nacional, fue consultado sobre el proyecto de ley que el Ministerio de Trabajo quiere impulsar para que las empresas den aviso de despidos masivos con un período de anticipación determinado y apuntó contra el ministro Juan Castillo.

"El ministro debería estar preocupado por generar fuentes de trabajo porque lo otro a veces puede sonar en un titular, pero después en los hechos puede ser contraproducente para la concreción de los puestos de trabajo", indicó en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

Los comentarios de Lema surgen luego de que en este mes la multinacional BASF y la tecnológica Sabre anunciaran que reducirán su personal en Uruguay.

En diciembre del año pasado, Castillo defendió la importancia de este proyecto de ley que, según entiende, entrega "garantías mínimas" al trabajador.

Ministro de Trabajo, Juan Castillo. Foto: Estefanía Leal.

"Si nadie está pensando en despedir trabajadores y en irse del país, nadie tendría que preocuparse. Lo que tenemos que brindar y generar como Estado son garantías, a los efectos de dar protección y prevención, de que si alguien toma una decisión de este tipo, exista un preanuncio, de manera de intentar evitar que ocurra", detalló.

Sobre este proyecto, Lema afirmó que están esperando informes de sus compañeros de bancada que se encuentra en la Comisión de Asuntos Laborales para tomar una posición al respecto.