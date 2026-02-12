BASF explicó los motivos de los despidos en Uruguay y ministro de Trabajo se reunirá con la empresa

Luego del anuncio de reducción de entre el 30% y 40% de la plantilla de trabajadores –que reúne a más de 1.000 personas–, la empresa alemana de soluciones en química, logística y tecnología BASF Services America en Montevideo, emitió un comunicado en el que brindó más detalles del proceso. La firma indicó que la decisión se tomó “para asegurar a largo plazo su competitividad en costos, resiliencia y una prestación de servicios coherente para las unidades de negocio en todo el mundo” y “para responder aún mejor a los cambiantes requerimientos de los negocios de BASF y aumentar significativamente la eficacia de costos”.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citó a la empresa a una reunión el próximo viernes, según dijo el titular de la cartera, Juan Castillo. “Uruguay no merece enterarse por los pasillos de cuál es la situación de una empresa”, señaló y recordó el proyecto impulsado por el MTSS a raíz del cierre de varias empresas durante el próximo año que consistía en notificar al gobierno antes de tomar cualquier decisión que afecte al personal.

“Nos parece un instrumento cada vez más válido”, sostuvo Castillo y agregó que aún no se tienen novedades por parte de la empresa pero que el impacto en la cantidad de trabajadores “golpea en la opinión pública”.

Por su parte, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, sostuvo el martes que la cartera conoció la noticia a través de la prensa y defendió que no se recibieron denuncias por parte de los empleados.

Reunión con personal

La empresa y los trabajadores concretaron una reunión (town hall, donde altos directivos presentan datos a los empleados) ayer en formato livestream (transmisión virtual) a nivel global. En el encuentro, los empleados de Uruguay participaron de una reunión donde la empresa brindó explicaciones sobre su situación

El encargado de liderar la reunión fue Tobias Dratt, presidente de la división Global Business Services. Según supo El País, se informaron datos generales, aunque algunos de ellos ya habían sido divulgados. La empresa defendió que no tiene previsto abandonar sus funciones en Uruguay, sino que reducirá su personal. En la instancia, los ejecutivos indicaron que se mantendrán reuniones con cada área en particular para plantear los próximos pasos a seguir.

En 2021 la empresa se sometió a una reestructura en la unidad de Global Business Services (GBS): una estrategia corporativa que centraliza, estandariza y optimiza procesos internos como finanzas, Recursos Humanos (RR.HH.), logística y Tecnología de la Información (TI). BASF aseguró que no se concretarán despidos de forma inmediata, sino que los cambios pueden tardar varios meses y los más significativos se producirán en esta área.

Fuentes de la empresa dijeron a El País que “no es un problema de que Uruguay sea caro; es algo que excede al país”, y agregaron que se trata de una reestructura de las operaciones de la empresa a nivel global.

BASF. Foto: Natalia Rovira.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, la directora general de BASF en Uruguay, Patricia Nunes, había señalado: “Hay servicios globales que podríamos dar desde Uruguay, pero no lo hacemos por los altos costos”, y agregó: “En la operativa de Uruguay aspiro a mantener lo que tengo, no a crecer”.

La secretaria de seguridad social de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios (Fuecys), Lorena Bossi, había señalado que si bien los trabajadores no cuentan con un sindicato base afiliado a Fuecys, fuentes del personal indicaron que la empresa atravesaba “problemas de competitividad”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Amilcar Perea, —de la que BASF es socia— indicó a El País que la situación de la multinacional “no es un tema coyuntural”. “Este tipo de empresas se pueden relocalizar muy rápidamente y eso hace que esos lugares los ocupen en otra parte del mundo que sea más competitiva”, apuntó.

Hub en Uruguay

Fuentes vinculadas a la empresa explicaron que Global Business Services es la división de BASF que le “da soporte a sus negocios” en el rubro de la química, donde la firma se destaca a nivel mundial. Hay tres hubs de esta división: Berlín (Alemania), Kuala Lumpur (Malasia) y Montevideo.

La empresa tiene previsto consolidar los servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India y los logísticos en uno ya existente ubicado en Kuala Lumpur. “Ahora se pretende “ajustar los servicios”, algo que “se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay”, indicó el comunicado.

BASF.

Fuentes de la empresa informaron que los principales cambios que se generarán en este proceso se observarán a partir del 2027 y agregaron que no existen cambios relevantes previstos para el corto plazo.

BASF opera en Uruguay desde 2014 en el World Trade Center, donde tiene uno de sus tres hubs internacionales. A nivel local, la empresa brinda soporte a más de 72 compañías en 18 países y opera en cuatro idiomas: español, inglés, portugués y francés y tiene previsto concentrar parte de las nuevas operaciones en la India. Los mayores volúmenes de venta desde Uruguay están dirigidos a Estados Unidos, Brasil y Canadá.

La multinacional representa el 5% de las exportaciones de servicios globales desde Uruguay (que en 2024 superaron los US$ 4.100 millones). La empresa se destaca por soluciones agroindustriales, energías renovables, productos químicos y tecnologías de superficie, nutrición y cuidado.

“Nosotros advertimos que tenemos un problema de competitividad muy serio que en el sector servicios iba a pegar de doble manera”, señaló Perea.