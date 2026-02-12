Cierre de Conaprole en Rivera: los motivos de la empresa y los pasos que dará el sindicato

La empresa Conaprole anunció el cierre definitivo del centro de distribución ubicado en Rivera luego de nueve meses de conflictividad y “graves consecuencias económicas”, según denunció ayer la firma en un comunicado al que accedió El País. La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) tiene previsto reunirse hoy en consejo nacional de delegados para analizar posibles medidas sindicales. El gremio denunció “la permanente actitud de Conaprole de no respetar los ámbitos de relacionamiento entre las partes y de dilatar permanente todas las negociaciones sin alcanzar los acuerdos necesarios en distintos sectores de la Cooperativa”.

La láctea sostuvo que el resultado del conflicto es que “se registran faltantes de más de 30 productos en plaza, afectando a sus productores, consumidores y clientes; en suma toda la cadena vinculada a la Cooperativa, y generando pérdidas económicas que no guardan ninguna lógica”.

“La conflictividad no sólo no ha cesado, sino que se ha extendido a otros sectores estratégicos. Durante los últimos meses se desarrollaron reiteradas instancias de negociación en un ámbito prioritario que incluía dicho Centro de Distribución de Rivera, y otros puntos relevantes. El MTSS presentó cuatro propuestas formales para encauzar el diálogo, todas ellas aceptadas por Conaprole. Ninguna contó con la aprobación de AOEC”, sostuvo la empresa.

Por su parte, AOEC emitió un comunicado minutos más tarde en el que aseguró que “no es cierto que solo el sindicato rechazó propuestas del MTSS, también lo hizo la empresa en otros planteos del MTSS que AOEC si había aceptado, pero lo principal es que Conaprole no estuvo dispuesto a negociar la situación que terminó generando el conflicto”.

Conaprole Foto: archivo El País.

“Demuestra la actitud de una empresa que dice ser cooperativa pero actúa igual o peor que las multinacionales”, sostuvieron los trabajadores en el documento y agregaron: “Una vez más toma de rehenes a los trabajadores de Rivera, chantajeando la fuente de trabajo, además de tratarse del norte del país, afectando toda la distribución de los departamentos de Artigas y Rivera”.

Por otra parte, la empresa se comprometió a mantener los mecanismos de apoyo y prioridad en vacantes para los trabajadores involucrados y defiende que la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera “se adopta con ese criterio de responsabilidad”.

Conflicto

En julio del año pasado, AOEC y la empresa fueron protagonistas de uno de los conflictos sindicales más relevantes del año debido al cierre de la planta de Rivera que se dedicaba a la producción de leche fresca. Como consecuencia, unos 18 trabajadores perderían sus puestos laborales, aunque con la reapertura de la fábrica algunos de ellos mantuvieron el trabajo.

Las reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) comenzaron de inmediato en busca de una solución luego de que el gremio se declaró en conflicto. Esto generó el derrame de leche debido a atrasos en la recolección y distribución, generados por el conflicto que se extendió durante semanas.

Camión de Conaprole.

Si bien en una entrevista que mantuvo el gerente de Conaprole, Gabriel Valdés, con El País en junio del año pasado, la empresa tenía previsto cerrar la planta de Rivera en octubre. La decisión se adelantó para julio debido a la extensión y dimensión que había adquirido el conflicto luego de que la empresa expusiera la situación de la planta y ratificara los motivos de cierre.

Valdés destacó la importante caída de venta de leche en sachet en todo el territorio nacional y aseguró que el objetivo de la empresa era reubicar al personal en el Centro Industrial Montevideo (CIM) ubicado en ruta 5.

Posibles medidas

Luego de anunciado el cierre, el sindicato decidió medidas de paro por turnos y en algunos sectores de la empresa con el objetivo de afectar las líneas de negocio más significativas de la marca, como son las exportaciones.

“Sin dudas, desde el 17 de octubre de 2025 (día de apertura del centro de distribución) hemos sido herramienta de amenazas en las negociaciones por parte de Conaprole a nuestro sindicato, actitud a la cual rechazamos rotundamente”, denunció el sindicato.

En el documento, los trabajadores solicitaron rever la decisión y manifestaron: “Nuevamente nos oponemos al cierre de Planta 14, y reiteramos el pedido de permanecer como centro de distribución, más aún con los problemas que surgieron los dos meses que la planta estuvo cerrada en la distribución y calidad del producto”.

Con motivo del conflicto y las medidas que no daban tregua al sector, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en octubre del año pasado al sindicato para conocer sus inquietudes. Meses más tarde el mandatario se reunió con la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) donde se plantearon otros temas como los problemas estructurales del sector, el presupuesto acordado con el Instituto Nacional de la Leche (Inale) y el comportamiento de los mercados internacionales.