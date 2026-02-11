Conaprole cierra centro de distribución en Rivera por "graves consecuencias económicas" y gremio analiza medidas

La empresa Conaprole anunció el cierre definitivo del centro de distribución ubicado en Rivera luego de nueve meses de conflictividad y "graves consecuencias económicas". "El resultado es que se registran faltantes de más de 30 productos en plaza, afectando a sus productores, consumidores y clientes; en suma toda la cadena vinculada a la Cooperativa, y generando pérdidas económicas que no guardan ninguna lógica", sostuvo la empresa en un comunicado al que accedió El País.

En julio del año pasado, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa participaron de uno de los conflictos sindicales más relevantes del año debido al cierre de la planta de Rivera que se dedicaba a la producción de leche fresca. Como consecuencia, unos 18 trabajadores perderían sus puestos laborales, aunque con la reapertura de la fábrica algunos de ellos mantuvieron el trabajo.

Camión de Conaprole Foto: Archivo.

"El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó cuatro propuestas formales para encauzar el diálogo, todas ellas aceptadas por Conaprole. Ninguna contó con la aprobación de AOEC", denunció la empresa en el documento y agregó: "La decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera se adopta con ese criterio de responsabilidad. Asimismo, la Cooperativa mantendrá los mecanismos de apoyo y prioridad en vacantes para los trabajadores involucrados, en línea con lo ya definido oportunamente". La empresa explicó que la decisión es resultado de "las constantes negativas del gremio a considerar alternativa alguna".

Camión de Conaprole.

"En agosto de 2025 la Asamblea de los 29 respaldó en forma unánime el cierre de la Planta N°14 de Rivera, en un contexto de reiteradas medidas gremiales que afectaron la producción, la comercialización en el mercado interno y las exportaciones. En los meses previos, se verificaron importantes pérdidas económicas, llegando incluso al derrame de leche como consecuencia de atrasos en la recolección y distribución, generados por el conflicto. En ese momento, a pedido del sindicato, Conaprole transformó la planta en un Centro de Distribución", sostuvo la empresa en el comunicado.

Gremio analizará medidas

Por su parte, el sindicato emitió un comunicado en el que aseguró que mañana se reunirá el Consejo Nacional de Delegados para analizar las próximas acciones. "Demuestra la actitud de una empresa que dice ser cooperativa pero actpua igual o peor que las multinacionales", denunció AOEC.

Los trabajadores solicitaron a la empresa rever la decisión y señalaron: "Una vez más toma de rehenes a los trabajadores de Rivera, chantajeando la fuente de trabajo, además de tratarse del norte del país, afectando toda la distribución de los departamentos de Artigas y Rivera".