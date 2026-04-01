Fernando Pereira analiza resultados de encuestas: "No es lógico lo que está pasando en el frenteamplismo"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró este miércoles que es necesario analizar por qué una parte de los votantes de su fuerza política no están apoyando las gestiones de Yamandú Orsi en el gobierno nacional ni de Mario Bergara

en la Intendencia de Montevideo (IMM).

Recientes encuestas han indicado que tanto las gestiones de Orsi como las de Bergara tienen mayor desaprobación que aprobación entre la población general, y que incluso entre una porción de los frenteamplistas hay disconformidad.

"Claramente se requiere de mayor estudio, una encuesta es una foto de un momento particular", comenzó diciendo Pereira en Posta Oriental (770 AM), y recordó el caso del exintendente Mariano Arana para poner un ejemplo: "El primer año del primer período de Arana fue de muy baja popularidad. Había tomado la decisión del estacionamiento tarifado y algunas otras polémicas para la época y los resultados eran realmente negativos. Y terminó su período como intendente con el guarismo más alto de aprobación".

A su entender, el dato que revela una encuesta no hay que ignorarlo sino tomarlo como "una foto" a "estudiar". Señaló que es necesario entender "cuáles son las causales por las cuales una parte del frenteamplismo no está apoyando al gobierno nacional o al departamental".

Esto, además de "preocupar", debe "ocupar" a los dirigentes y militantes: "Tenemos que salir a hablar con la gente porque ahí en general se encuentran las razones por las cuales una parte del frenteamplismo, que no deja de ser frenteamplista, no apoya la gestión".

Para el exdirigente sindical, "no hay una única razón" sino "una multiplicidad" y "casi ninguna" se explica por gestiones de los gobiernos nacional o departamental. De todas formas, reconoció dos problemas que requieren una solución urgente: el de las personas en situación de calle y los de salud mental "que no encuentran respuesta rápida" porque son "complejos".

Yamandú Orsi y Mario Bergara, presidente de la República e intendente de Montevideo respectivamente. Foto: Darwin Borrelli.

"Claramente deberíamos tener una aprobación de gestión mucho más alta que la que tenemos", dijo Pereira

El presidente del Frente Amplio manifestó que durante el primer año de la administración de Orsi "los salarios aumentaron, se crearon 26.000 puestos de trabajo, se resolvió el tema de la Caja Profesional, se colocó en el Presupuesto impuestos a los que más tienen para generar un presupuesto para personas con más problemas".

"Claramente deberíamos tener una aprobación de gestión mucho más alta que la que tenemos", explicó Pereira, quien agregó que parece no mejorar el "estado de ánimo" de los frenteamplistas. "No es lógico lo que está pasando en el frenteamplismo. Ahí hay que estudiar. Ni en el gobierno nacional ni en el departamental se puede decir que en función de la gestión que están haciendo deberían tener los guarismos actuales".

"Cuesta entender por qué gestiones que están siendo exitosas no tienen esos apoyos", agregó.

Además, mencionó que hay medidas del gobierno y la bancada parlamentaria frenteamplista que no han sido difundidas lo suficiente. La referencia fue, por ejemplo, al reclamo de militantes frenteamplistas sobre colocar impuestos a los más ricos. Pereira dijo que, sin aplicar el 1% que reclamaban algunos sectores, sí se colocó el Impuesto Mínimo Global y el gravamen a las ganancias de capital en el exterior.

El presidente Yamandú Orsi y el ministro Gabriel Oddone en Torre Ejecutiva. Estefanía Leal. El País

"Parecería que no se gravó a los que más tienen y es la segunda reforma tributaria más importante desde que gobierna el Frente Amplio", consideró.

"Hay muchos goles para gritar, el problema es que no solo no los estamos gritando sino que la gente no los está percibiendo", puntualizó.