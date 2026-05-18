Legnani se refirió al femicidio de la concejala Florencia Rodríguez: "Nos destrozó cuando nos enteramos"

El Intendente de Canelones, Francisco Legnani, se refirió este lunes al femicidio de Florencia Rodríguez, una concejala por el Frente Amplio de Los Cerrillos, quien fue asesinada el sábado por su expareja, un funcionario de la Policía de Montevideo. El agresor también mató a la actual pareja de ella —un hombre de 37 años— y luego se suicidó.

"Es una aberrante noticia, que independientemente de si era militante o no, es un nuevo femicidio absolutamente condenable", dijo Legnani en rueda de prensa.

Añadió que desde el Gobierno de Canelones, mediante la división de Género y Equidad, se encuentran "haciendo un trabajo muy fuerte para la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género".

"Vamos a estar duplicando el servicio poniendo dos centros más en Santa Lucía y en Toledo, pero cada vez que llega una noticia como esta, la verdad que nos rompe el alma", sostuvo.

"Era cercana, concejala y joven, llena de ilusiones, y ahora hay una familia que queda destrozada, y nosotros como gobierno departamental lo lamentamos muchísimo, pero excede un poco a su actividad como militante, es una mujer que pierde la vida, nos destrozó cuando nos enteramos", concluyó el jerarca departamental.

Frente Amplio emitió un comunicado tras el femicidio de Florencia Rodríguez

El Frente Amplio emitió este domingo comunicado para expresar su “profundo dolor y consternación” por el femicidio de Florencia Rodríguez, “concejala frenteamplista, docente y militante comprometida con su comunidad”. La coalición de izquierdas destacó que la joven, de 29 años, "dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa".

"Su femicidio en manos de quien fue su pareja no es un hecho aislado. Es la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad", agregó el Frente Amplio en su comunicado.

El partido reafirmó su compromiso "con la lucha contra todas las formas de violencia basada en género": "No alcanza con la indignación momentánea: necesitamos fortalecer las políticas públicas de prevención, atención, protección y reparación, así como construir transformaciones culturales profundas que permitan vivir vidas libres de violencia".

"Que su memoria nos encuentre organizadas, sosteniendo la convicción de que una sociedad más igualitaria y libre de violencia es una tarea colectiva impostergable", cierra el comunicado.

📌Declaración | El Frente Amplio expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Florencia Rodríguez, concejala frenteamplista, docente y militante comprometida con su comunidad. pic.twitter.com/CWQjCrJale — Frente Amplio (@Frente_Amplio) May 17, 2026

¿Quién era Florencia Rodríguez?

Florencia Rodríguez Modernelli tenía 29 años y era profesora de Biología. Integraba el Concejo Municipal de Los Cerrillos. La joven era "dulce y muy activa; excelente compañera, con una juventud divina, llena de vida y de cosas por hacer", resaltó en diálogo con Subrayado (Canal 10) Claudia Felipez, alcaldesa de Los Cerrillos.

Los Cerrillos Foto: Google Street View

La mujer repartía sus horas del día en dar clases y ejercer su rol de concejala, "con una personalidad fuerte y convencida de sus principios, defensora de las causas justas", agregó Felipez.

Este viernes las mujeres mantuvieron su última charla telefónica en la que, "con su vocación de servicio y como habitante del medio rural" Rodríguez expresó su preocupación por el estado de la caminería rural.