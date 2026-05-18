"Buscan estigmatizar al soldado": comandante del Ejército cuestionó críticas basadas en "desconocimiento"

El comandante del Ejército Mario Stevenazzi cuestionó este lunes las críticas que recibe la institución. Señaló que algunas de ellas se basan en el “desconocimiento” de las tareas que cumplen los soldados, pero otras, agregó, “buscan estigmatizar al soldado”.

El general Stevenazzi habló en el acto por los 215 años del Ejército, encabezado por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo.

"Seguimos escuchando algunas manifestaciones críticas hacia la institución y sus integrantes, estamos convencidos que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento. Da la impresión que otras buscan estigmatizar al soldado, desmerecer sus tareas. Por lo tanto, tiene otros objetivos", aseguró Stevenazzi durante su discurso.

"Mirada sesgada"

Sobre las críticas, afirmó: "Estas últimas afectan a sus familiares, padres, madres e hijos que son directamente receptores de esta mirada sesgada. Desde diversos ámbitos y sin la consulta o el análisis adecuado se propone la intervención del Ejército Nacional en temas ajenos a nuestras competencias o habilidades. Generando importante expectativa de una rápida solución a situaciones que quizás ni tengamos la capacidad de dar".

En este marco, Stevenazzi reivindicó las miles de horas que los soldados trabajaron el año pasado para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y para los Centros Coordinadores de Emergencias de cada departamento.

Destacó que abrieron “31.000 plazas de alojamiento” para el Mides y sirvieron “34.000 comidas” para personas atendidas por este Ministerio. Además señaló que ante distintas emergencias, el Ejército realizó “287.000 traslados” con un total de “30.000 jornadas laborales de 8 horas”.