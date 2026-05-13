Blancos evalúan incluir gestión de Lustemberg en comisión investigadora por ASSE y no descartan “acción penal”

El Partido Nacional evalúa incluir en su iniciativa de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a la gestión actual de Cristina Lustemberg al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según aseguró el diputado blanco Federico Casaretto, quien es el denunciante en este caso, a El País, tampoco se descarta “alguna acción penal” en caso de “no tener respuestas claras” por parte de las autoridades.

“La ministra termina reduciendo una sanción a una médica responsable de la muerte de otra colega. La comparecencia de ayer (martes) de la ministra en la Comisión de Salud y después las declaraciones públicas son graves, porque habla de que hubo vicios formales en el proceso. Venimos además de ver el ejemplo del presidente de la República y la ministra (Sandra) Lazo tomando una resolución, que va más allá de la sanción original, en la que prescinden de sus servicios, o sea, la despiden del Ministerio de Defensa. En cambio, en el Ministerio de Salud Pública se recorre el camino contrario”, manifestó.

En ese sentido, planteó que una posibilidad es “convocar a todos los integrantes de la Comisión Honoraria, que son profesores ilustres, médicos con mucha experiencia, que dieron su veredicto y que hoy están renunciando por no compartir la decisión que la ministra está tomando”. Tampoco descarta incluir las últimas renuncias de jerarcas en la cartera, cuya “gestión evidentemente está teniendo sus dificultades”.

Sobre una posible medida en lo penal, Casaretto sostuvo: “En la medida que en su comparecencia al Senado no se aclare esta situación, el primer paso es seguir los resortes parlamentarios y si se impide esto es de evaluar la acción en la Justicia”.