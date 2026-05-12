Falta de acuerdo entre FA y oposición por comisión investigadora de ASSE; CA pone “condición” para dar votos

El Frente Amplio (FA) y los partidos de oposición se reunieron este martes para coordinar la votación de dos comisiones investigadoras —una propuesta por cada bloque— por presuntas irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) durante los últimos gobiernos.

Ambas partes han establecido sus posiciones y aún no han llegado a un acuerdo, teniendo en cuenta que la intención general de los legisladores es que funcione una única comisión, no dos. Al mismo tiempo, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, estableció una “condición”, principalmente a blancos y colorados, para brindar los votos de su partido.

El diputado frenteamplista Carlos Varela, coordinador de la bancada, dijo a El País tras la interpartidaria que “hay algunos puntos que todavía son de controversia y hay que seguir trabajándolos”.

En ese sentido, su correligionario Federico Preve criticó a la oposición y sostuvo que el oficialismo no pretende investigar “10 o 15 temas", entre los que hay "algunos de coyuntura y otros que ya fueron investigados hasta el 2018, que generen una cortina de humo sobre elementos concretos de los cinco años" de gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Nosotros no vamos a aceptar una cortina de humo que diluya lo que pensamos que es corrupción”, sentenció el legislador en diálogo con El País.

El FA quiere investigar la gestión de Leonardo Cipriani (2020-2024), denunciada penalmente por el actual directorio encabezado por Álvaro Danza, por supuestas irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG por parte de SAME 105 entre 2022 y 2024, así como en convenios con el Casmu y el Círculo Católico, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

En contraposición, blancos y colorados están afín a investigar el período pasado, pero además quieren indagar la gestión del actual subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, en el Hospital Pereira Rossell; la administración de Álvaro Villar en el Hospital Maciel; y la contratación al Plenario de Mujeres (Plemuu), entre otros temas, incluida la labor de Danza.

Es este último punto el que significa un parteaguas en la negociación, pues frenteamplistas se rehúsan a incluirlo en los temas a tratar. “El tema Danza para nosotros está saldado. Renunció a sus empleos privados, hubo una interpelación y para nosotros es un tema que ya estuvo en discusión pública. No hay más nada que indagar. Encarnizamiento con una persona no vamos a aceptar. Y mucho menos cuando es un ataque intentando desviar el foco de lo que nosotros consideramos que es corrupción”, afirmó Preve.

Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada nacionalista, dijo a El País que su partido hizo algunas “concesiones”, como con el cese del doctor Jorge Curbelo como director técnico del Hemocentro de Maldonado. En ese sentido, criticó que el FA no tenga la misma actitud y que además “ponga como condición que no se investigue a Danza”.

“El gobierno ha puesto alguna traba en cuanto a decir que ellos no quieren investigar a Danza. Nosotros nos mantenemos firmes en esa postura”, aseguró. Así, reclamó que el “espíritu” de que haya una sola comisión “se tiene que materializar con acciones y decisiones”: “Nosotros desde el Partido Nacional hemos colaborado para que esa materialización sea posible, pero, como en el tango, se necesitan dos”.

Si bien aún no hay fecha definida para la votación en el plenario de Diputados, se maneja la posibilidad de que sea el martes 19 o incluso en la primera semana de junio.

“Condición” de Cabildo Abierto

En la reunión interpartidaria, Perrone planteó que su partido tiene una “condición” para brindar sus votos, no solo para la comisión investigadora de ASSE, sino para “la negociación de todo” próximo proyecto de ley.

“Para nosotros hay un tema que debe ser tratado, que es el proyecto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. Necesitamos la voluntad de la coalición republicana para votarlo cuanto antes. Hace cinco años que la coalición republicana nos viene dando vueltas con el proyecto de prisión domiciliaria. Entonces, si para la coalición republicana los votos de Cabildo son importantes para su tema, Cabildo tiene su tema importante. Se vota prisión domiciliaria y ahí nos sentamos a conversar”, sostuvo.

Cabildo Abierto presentó un proyecto en la legislatura pasada que no prosperó, y en este período uno similar fue promovido por Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional y actual presidente de la Cámara de Representantes.

El proyecto de Goñi establece la domiciliaria para mayores de 70 años.