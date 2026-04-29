Exdirector de Hemocentro de Maldonado apuntó contra la directora del Servicio Nacional de Sangre tras su cese

El doctor Jorge Curbelo, exdirector técnico del Hemocentro de Maldonado, brindó este miércoles en la Junta Departamental de Maldonado una conferencia de prensa tras su cese en el cargo el pasado lunes.

Curbelo deslindó responsabilidades del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Ellos no tomaron ninguna resolución de rebajar el presupuesto. Estoy convencido de que no estaban en conocimiento”, afirmó, y consideró que la situación “se genera desde otro nivel de decisión”.

“Esto fue una resolución de la unidad ejecutora a la que pertenecemos, de parte de la directora del Servicio Nacional de Sangre, Liria López”, aseguró, en declaraciones consignadas por el medio local Cadena del mar.

El ex Director Técnico del Hemocentro de Maldonado cuestionó al actual Directorio de ASSE por “no conocer la historia ni el arraigo” de la institución, recordó su creación en 2009 como política sanitaria sin banderas partidarias y pidió ser recibido por el Presidente Prof.… pic.twitter.com/6YeXurL2lV — CadenadelMar (@cadenadelmar2) April 29, 2026

Para Curbelo, "todo esto parte desde el Servicio Nacional de Sangre. Es un problema interno que no se quiso resolver en instancias de diálogo". “Hace más de un año que estamos pidiendo reuniones para coordinar y nunca fue posible”, acotó.

El exjerarca también cuestionó el proceso que derivó en su salida. “No entiendo por qué no se me llamó, por qué no se me dio la oportunidad de explicar nada. No tuve instancia de diálogo con quienes tomaron la decisión”, sostuvo.

Hemocentro de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Modelo de gestión

Curbelo defendió el modelo de gestión del Hemocentro y destacó su impacto económico. “Generamos entre 700 mil y un millón de dólares al año por intercambio. No creo que haya otra institución pública que genere ese volumen”, afirmó. En ese sentido, explicó el criterio aplicado: “La sangre es un bien público. Nunca le pregunté a nadie si era de una mutualista o del sistema público. Se responde a quien lo necesita”.

Consultado sobre observaciones administrativas, reconoció desajustes, pero los justificó en la operativa. “Si hay cosas que no se ajustaron estrictamente a los procedimientos, lo asumo. Pero también digo que sin eso no hubiéramos podido sostener el funcionamiento”.

Un tema cuestionado fue el uso de horas suplentes. Curbelo explicó: “No teníamos refuerzos técnicos. Nos sacaron el plan escuela y no nos nombraron personal. La única forma de sostener jornadas era con horas suplentes”.

Sobre la estructura funcional, agregó: “Tenemos 88 funcionarios, de los cuales 53 son tercerizados. ¿Se puede sostener todo con 35 funcionarios propios? Eso no depende de mí”.

Cartel en reclamo al presidente Yamandú Orsi por destitución del director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curbelo. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Reacciones

La directiva de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), liderada por Álvaro Danza, sorprendió la semana pasada al tomar la decisión de cesar de su cargo al director técnico del Hemocentro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado, Jorge Curbelo, quien desde hace 17 años encabezaba la institución.

La resolución provocó la inmediata reacción de legisladores de la oposición, como el caso del diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto —médico de profesión—, que anunció realizará un pedido de informes a ASSE por la reducción presupuestal del Hemocentro, y por el cese de Curbelo.

También hubo otras voces de la comunidad médica y del departamento de Maldonado que cuestionaron la decisión, dado que, en líneas generales, la institución es considerada modelo a nivel nacional y regional.

Hemocentro de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

No obstante, El País accedió a un informe de Jurídica de ASSE —del que dio cuenta en primera instancia VTV— en el que se constataron “irregularidades en la gestión del Hemocentro”.

“Tras un análisis exhaustivo de la gestión de la gestión en el Hemocentro de Maldonado, se ha confirmado una administración paralela y arbitraria por parte de su director técnico, Jorge Curbelo. Su gestión se caracteriza por un desconocimiento sistemático hacían la autoridad del Servicio Nacional de Sangre (SNS) y un manejo de la unidad como si fuera un ente autónomo, ajeno al marco normativo y administrativo de ASSE”, comienza el documento, que fue declarado confidencial.