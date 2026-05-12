Argentina prohíbe productos de limpieza para cocina y cuchillas de afeitar que también se venden en Uruguay

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica argentina, también conocida como ANMAT, prohibió en las últimas horas la comercialización de varios productos de limpieza de la marca Weiman, que también se venden en el mercado uruguayo. "La medida fue tomada al detectarse la comercialización de productos importados sin registro sanitario y sin datos de responsables habilitados", afirmó el organismo argentino.

En el país vecino los productos presentaban sus rótulos en inglés y no contaban con "datos de establecimientos elaboradores, importadores o fraccionadores habilitados". Además, no se ha podido identificar a las empresas responsables de la importación y comercialización de los productos en Argentina.

❗️#AlertaANMAT



ANMAT prohíbe distintos productos domisanitarios de diversas marcas.



La medida fue tomada al detectarse la comercialización de productos importados sin registro sanitario y sin datos de responsables habilitados.



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El listado de productos afectados por la medida de la ANMAT

“JBL Professional blade spray. 5 en 1 – Cools Cleans Lubricates Anti-Rust Sanitizes”

“BaByliss PRO – All in One Clipper Spray”

“Wahl Blade Ice”

“Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1”

“Glass Cook Top Cleaner & Polish” de Weiman

“Cook Top Cream” de Weiman

“Cook Top Cleaning Kit” de Weiman

Weiman Glass Cook Top. Foto: Weiman.

Los productos "Glass Cook Top Cleaner & Polish", "Cook Top Cream" y "Cook Top Cleaning Kit" están destinados a la cocina, mientras que "JBL Professional blade spray 5 en 1", "BaByliss PRO All In One Clipper Spray", "Wahl Blade Ice" y "Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1" sirven para limpiar y desinfectar máquinas de afeitar y barbería.

BabyLissPro All in One Clipper Spray Foto: Weiman.

MSP retiró del mercado detergente prohibido en Brasil y pidió "suspender su uso de forma inmediata"

Días atrás, el Ministerio de Salud Pública anunció el retiro preventivo de los productos de la marca Ypê, elaborados por la empresa Química Amparo Ltd, correspondientes a lotes terminados en el número 1. Más temprano, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) había ordenado el retiro de los productos del mercado en el país vecino y la suspensión de la fabricación, venta, distribución y uso de los mismos.

Desde Salud Pública exhortaron a la población a "no utilizar los productos de los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata". "La categoría de productos alcanzados incluye detergentes lavavajillas, concentrados, detergentes para ropa y desinfectantes", agregaron.

Productos Ypé retirados del mercado Foto: O Globo

¿Por qué los productos de Ypê fueron retirados de Brasil?

Durante la inspección del Anvisa, "se detectaron importantes incumplimientos en etapas críticas del proceso de producción, incluyendo fallos en los sistemas de garantía de calidad, producción y control de calidad", declaró la agencia brasileña en un comunicado.

Según la agencia, los problemas detectados comprometen el cumplimiento de los requisitos esenciales de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) para la desinfección de productos e "indican un riesgo para la seguridad sanitaria de los productos, con la posibilidad de contaminación microbiológica, es decir, la presencia no deseada de microorganismos patógenos".