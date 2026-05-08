Riesgo sanitario en Brasil: prohíben una serie de productos de limpieza que también se venden en Uruguay

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) ordenó el retiro del mercado de los detergentes para lavavajillas, detergentes líquidos para ropa y desinfectantes de la marca Ypê, de todos los lotes que terminan en el número 1. La medida también incluye la suspensión de la fabricación, venta, distribución y uso de estos productos, que también se venden en comercios de Uruguay. Se recomienda a quienes tengan estos productos en casa que dejen de usarlos inmediatamente.

Según el organismo regulador, la decisión se tomó con base en una evaluación técnica de riesgos para la salud realizada por Anvisa en conjunto con el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS), luego de una inspección conjunta llevada a cabo con el Centro de Vigilancia Sanitaria de São Paulo (CVS-SP) y el Sistema de Vigilancia Sanitaria de Amparo (Visa-Amparo) la semana pasada.

¿Qué detectaron en un lote de productos Ypê?

Durante la inspección, "se detectaron importantes incumplimientos en etapas críticas del proceso de producción, incluyendo fallos en los sistemas de garantía de calidad, producción y control de calidad", declaró Anvisa en un comunicado.

Según la agencia, los problemas detectados comprometen el cumplimiento de los requisitos esenciales de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) para la desinfección de productos e "indican un riesgo para la seguridad sanitaria de los productos, con la posibilidad de contaminación microbiológica, es decir, la presencia no deseada de microorganismos patógenos".

Desindfectante de la marca Ypé retirado del mercado en Brasil Foto: O Globo

Ypê ya había sido objeto de la atención de Anvisa desde al menos noviembre del año pasado, cuando se detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en tres variedades de detergente líquido para ropa.

Este microorganismo no es altamente contagioso, pero es un patógeno que puede afectar a personas con sistemas inmunitarios debilitados. Es una bacteria muy común en casos de infecciones nosocomiales, que afectan principalmente a los pulmones, sobre todo en pacientes con fibrosis quística.

¿Qué productos se ven afectados?

El texto completo de la Resolución 1.834/2026, con la lista de productos y lotes, puede consultarse en la edición del Boletín Oficial de la Unión (BOU) del jueves 7 de mayo. Anvisa subraya que solo se ven afectados los lotes que terminan en el número 1 de los productos que se enumeran a continuación.

Líquido lavavajillas Ypê Clear Care

Detergente líquido para lavavajillas Ypê con enzimas activas

Lavavajillas Ypê

Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch

Jabón líquido concentrado verde Ypê

Lavavajillas transparente Ypê

Lavavajillas verde Ypê

El detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate los malos olores.

El detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa.

Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green

Detergente líquido para ropa Ypê Express

Detergente líquido para ropa Ypê Power Act

Detergente líquido premium para ropa Ypê

Detergente para ropa Tixan Softness

Detergente para ropa Tixan Primavera

Desinfectante Bak Ypê

Desinfectante de uso general Atol

Desinfectante perfumado Atol

Desinfectante de pino Ypê

Detergente para ropa Tixan Power Act

El comunicado de la empresa

Los artículos fueron fabricados por la empresa Química Amparo, en la ciudad de Amparo (SP), una ciudad del estado de São Paulo donde se encuentra la sede de la empresa. En un comunicado, Ypê afirmó que sus productos son seguros y expresó su esperanza de que Anvisa reconsidere su decisión.

"Ypê aclara que cuenta con sólidas pruebas científicas, basadas en ensayos independientes e informes técnicos, que avalan que sus productos de las categorías de lavavajillas líquido, lavavajillas líquido concentrado, detergente líquido para ropa y desinfectantes son seguros y no representan ningún riesgo para el consumidor", indica el comunicado.

"La empresa mantiene un diálogo continuo y colaborativo con Anvisa y, con la presentación de información y pruebas técnicas adicionales, confía plenamente en que la decisión se revierta lo antes posible", sentencia.

Productos Ypé retirados del mercado Foto: O Globo

Ypê es líder en categorías importantes dentro del segmento de higiene y limpieza en Brasil, con una cartera de más de 450 productos en 23 categorías, incluidas las marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene y Banho a Banho.

Fundada en 1950, cuenta con más de 7.300 empleados. Además de su sede en Amparo, en el interior de São Paulo, Ypê tiene otras seis fábricas: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE).

Con información de O Globo/GDA