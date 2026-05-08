Tres muertos y 17 rescatados tras una violenta erupción del volcán Dukono en el Anillo de Fuego del Pacífico

Tres senderistas fallecieron este viernes en Indonesia y otros 17 debieron ser rescatados tras ser sorprendidos por la erupción del volcán Dukono, un macizo ubicado en la remota isla de Halmahera.

El evento natural ocurrió en horas de la mañana y afectó a un grupo de deportistas que se encontraba en las inmediaciones del cráter pese a las reiteradas prohibiciones oficiales. Las autoridades locales confirmaron que la actividad volcánica generó una emergencia inmediata en el archipiélago de las Molucas.

Los detalles de la tragedia en la isla de Halmahera

La erupción inicial se registró exactamente a las 07:41 hora local y tuvo una duración superior a los 16 minutos. Según el reporte oficial, el fenómeno estuvo acompañado de fuertes estruendos y la expulsión de una densa columna de humo que se elevó hasta los 10.000 metros sobre el nivel del mar. Las víctimas mortales fueron identificadas como dos ciudadanos oriundos de Singapur, de 27 y 30 años, y un ciudadano indonesio, de acuerdo a la información brindada por Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de Halmahera Norte.

El grupo estaba compuesto por 20 personas que realizaban senderismo en una zona considerada de alto riesgo. "La erupción inicial sorprendió a una veintena de senderistas que se encontraban en el Dukono", explicaron las fuentes policiales, remarcando que el sitio es una atracción turística frecuente a pesar de las advertencias vigentes. Tras el estallido, un contingente de 15 personas logró descender por sus propios medios, mientras que los equipos de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) coordinaron las tareas para localizar al resto de los integrantes. Varios de los supervivientes reciben atención médica en centros de salud regionales debido a heridas de diversa consideración sufridas durante la evacuación.

Rescatistas esperando en un refugio tras la erupción del volcán Dukono en Halmahera Norte, Maluku Septentrional Foto: AFP

Riesgos actuales por la ceniza volcánica y nuevas erupciones

La situación en la región de las Molucas permanece bajo extrema vigilancia debido a que la actividad volcánica podría intensificarse en cualquier momento. Los expertos del Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia mantienen la recomendación de evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros alrededor del cráter Malupang Warirang. Esta zona de exclusión rige desde finales de 2024, pero la afluencia de turistas y excursionistas no ha cesado totalmente, lo que incrementa la posibilidad de nuevos accidentes.

"La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo", alertaron las autoridades locales. Este fenómeno no solo afecta la visibilidad y el transporte, sino que representa un peligro sanitario para la población local.

Humo que se eleva tras la erupción del monte Dukono, visto desde Tobelo, en el norte de Maluku Foto: AFP

Indonesia se encuentra ubicada sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor inestabilidad tectónica del mundo. El país cuenta con más de 129 volcanes activos, de los cuales 65 se clasifican como peligrosos. Antecedentes recientes, como la erupción del volcán Merapi en 2023 que dejó 23 muertos, subrayan la peligrosidad de estos eventos en el archipiélago indonesio.

Con información de EFE