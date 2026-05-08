"Apropiación ilícita": piezas de museos como el Louvre serán devueltas a excolonias y estados extranjeros

El Parlamento francés aprobó ayer jueves una ley que busca facilitar la devolución de bienes culturales públicos a Estados extranjeros, en su mayoría a sus antiguas colonias. La nueva ley francesa no afecta directamente a los coleccionistas privados -en muchos casos son dueños de importantes bienes culturales-, pues se refiere específicamente a los que pertenecen al Estado, a los municipios o a instituciones públicas, como los grandes museos nacionales (como el Louvre, el de Orsay o el Quai Branly).

La norma incorpora en el Código del Patrimonio una excepción al principio de inalienabilidad para permitir la restitución de bienes de origen ilícito y restos humanos que forman parte de las colecciones públicas francesas.

La ley afecta a bienes culturales de cualquier origen geográfico cuya apropiación ilícita se haya producido entre el 20 de noviembre de 1815 y el 23 de abril de 1972. A partir de esa fecha, se aplica un segundo dispositivo de carácter jurisdiccional: el destinado a luchar contra el tráfico de bienes culturales en virtud de la Convención de la Unesco de 1970.

En Francia, varios Estados extranjeros se han quejado por considerarse desposeídos de sus bienes culturales, entre ellos muchas antiguas colonias francesas en África y varios países latinoamericanos -con México a la cabeza-, quienes en los últimos años se han movilizado para intentar paralizar subastas de arte precolombino en París. EFE