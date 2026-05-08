"Atrapados" en Ormuz: barcos petroleros y miles de tripulantes esperan por el fin de la guerra

Unos 1.500 buques y sus tripulaciones permanecen “atrapados” en el Golfo Pérsico debido al bloqueo de Irán del estrecho de Ormuz, informó ayer jueves en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

En el marco de la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero, Irán atacó a varios varios países de la región y bloqueó el estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica.

“En este momento tenemos aproximadamente 20.000 tripulantes y unos 1.500 buques atrapados”, dijo Domínguez al inaugurar la Convención Marítima de las Américas.

Además, “10 marinos han perdido la vida” en más de 30 ataques a embarcaciones, añadió Domínguez. Esa cifra de fallecidos fue mencionada previamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

“Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países”, pero “se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos”, indicó el jefe de la OMI en el evento que reúne a ejecutivos de la industria y de organismos internacionales.

Domínguez afirmó que está definido un corredor humanitario para evacuar a los marinos “una vez que sea seguro” el tránsito por el estrecho y no existan “peligros como la posibilidad de minas o que sean atacados”.

Al mismo tiempo, pidió a la industria que evite enviar embarcaciones al Golfo para no aumentar la muerte de marinos y las pérdidas económicas.

Hasta el estallido del conflicto, por Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desembarca del Air Force One a su llegada procedente de Miami. Foto: AFP

También cruzaba el 13% de los químicos y fertilizantes que se utilizan en el mundo, lo que podría generar un impacto a largo plazo en la seguridad alimentaria global, advirtió Domínguez.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al aducir avances en las negociaciones con Irán.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, indicó luego que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que el régimen iraní comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán, que actúa como mediador.

El secretario general de la OMI pidió paciencia a toda la cadena del transporte marítimo mundial hasta finalizar el conflicto en el Golfo Pérsico y no cruzar el bloqueado estrecho de Ormuz para evitar pérdidas humanas. “Les pido paciencia a todos los operadores, los armadores y aquellos que están en la cadena del transporte marítimo porque es importante que sigamos poniendo primero la vida humana, la gente de mar, la seguridad de los buques, la sostenibilidad a largo plazo”, señaló.

Domínguez enfatizó en Panamá que es “mejor enfocarse” en que “este conflicto llegue a su fin” para retomar luego las “operaciones”.

Mujer pasa junto a una pantalla que muestra noticias sobre las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán en Islamabad. Foto: AFP

Ayer los ministros de Exteriores de Pakistán e Irán mantuvieron una conversación para abordar los esfuerzos diplomáticos en curso para la paz regional, apenas unas horas después de que el Gobierno paquistaní se ofreciera como sede para la firma de un pacto entre Irán y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el contacto con su homólogo iraní, Abás Araqchí, señalando que ambos “intercambiaron puntos de vista sobre los recientes acontecimientos regionales y los esfuerzos diplomáticos en curso destinados a promover la paz y la estabilidad”, según publicó el paquistaní en la red social X.

Araqchí informó a Dar sobre su reciente visita a Pekín en la que se reunió con el canciller chino, Wang Yi, quien el miércoles declaró que el conflicto en Medio Oriente se encontraba en un “punto de inflexión decisivo”.

Esta llamada llega después de que Pakistán afirmara que se encuentra esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos, ofreciendo su territorio como sede para la firma de un pacto que ponga fin a la actual crisis en el golfo Pérsico. AFP, EFE