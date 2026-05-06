EE.UU. anuncia que la ofensiva militar contra Irán "terminó" y buscará negociar por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos da por terminada la ofensiva militar contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero, y ahora apunta a facilitar la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz.

Así lo anunció ayer martes el secretario de Estado, Marco Rubio. “La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa”, declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo ‘Proyecto Libertad’, nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.

Rubio se refirió así a la carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.

El presidente estadounidense Donald Trump en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

El presidente remitió esa misiva el mismo día en que expiraba el plazo legal para que el Gobierno solicitara al Poder Legislativo autorización para mantener desplegadas las tropas en Medio Oriente, un requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra.

Rubio afirmó que dicha ley, aprobada en 1973 durante la guerra de Vietnam, es “totalmente inconstitucional”, una postura que han adoptado presidentes anteriores de ambos partidos.

El secretario de Estado agregó que, en cualquier caso, el Gobierno ha estado informando al Congreso sobre el desarrollo del conflicto con el objetivo de mantener “una buena relación” con los legisladores.

La Ley de Poderes de Guerra obliga al presidente a solicitar al Congreso autorización para mantener hostilidades en otro país antes de que se cumplan 60 días desde el inicio del conflicto.

Una mujer ondea una bandera iraní frente a una valla publicitaria antiestadounidense en Teherán. Foto: AFP

Trump anunció el pasado domingo una nueva operación para escoltar y facilitar la salida de los buques atrapados en el Golfo Pérsico a raíz del bloqueo que Irán ejerce en el estrecho de Ormuz.

Rubio insistió ayer en que esta nueva operación, bautizada como Proyecto Libertad, es una “operación defensiva” y que Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero. “Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva”, dijo Rubio. “Y lo que eso significa es muy sencillo: no se dispara a menos que nos disparen primero”, explicó.

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a varios de sus altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares, pero sin provocar la caída del régimen de la república islámica, que respondió con ataques de misiles y drones en toda la región.

Trump declaró un alto el fuego con Irán el 8 de abril, que desde entonces ha prorrogado, aunque las negociaciones con Irán están estancadas. Rubio dijo que Estados Unidos ha “logrado los objetivos” de esa etapa ofensiva. “Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía”, afirmó, y añadió que Trump aún prefería un acuerdo negociado con Irán.

Tanques de almacenamiento de combustible en un depósito de petróleo en Burdeos, Francia. Foto: AFP

EE.UU. listo

Las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra Irán si se lo ordenan, dijo ayer martes el jefe del Estado Mayor conjunto, mientras que el Pentágono amenazó con una respuesta “devastadora” si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra.

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron dar una “respuesta contundente” si cualquier barco se desvía de la ruta demarcada por la república islámica en el estrecho.

Estados Unidos intenta por todos los medios presionar a Irán y le reclama que abandone su programa nuclear. El 8 de abril impuso un bloqueo a los puertos iraníes y el lunes lanzó la llamada operación Proyecto Libertad para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.

Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

El Mando Central de Estados Unidos “y el resto de la fuerza conjunta siguen preparados para reanudar las hostilidades” contra Irán “si se ordena hacerlo”, declaró el general Dan Caine a la prensa. “Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación”, insistió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Foto: AFP

Por su parte, el presidente Trump llamó a Irán “hacer lo inteligente” y llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, y añadió que no quería intervenir y provocar más muertes.

Un poco antes, minimizó el alcance de la guerra, a la que se refirió como “una pequeña escaramuza militar”. “Irán no tiene ninguna chance. Nunca la tuvo. Ellos lo saben”, sostuvo.

En la misma línea, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos no está “buscando pelea” en el estrecho de Ormuz, pero advirtió a Irán: “Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador”.

También se dijo preparada para reanudar los combates la Fuerza Aérea israelí. “Seguimos de cerca los acontecimientos en Irán y estamos preparados para desplegar toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”, declaró el general Omer Tischler, que la dirige.

“Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es insostenible para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, advirtió por su parte Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, en un mensaje en X. EFE, AFP

Premio Nobel “entre la vida y la muerte”

La iraní Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz de 2023 y detenida en su país desde diciembre pasado, se encuentra “entre la vida y la muerte” y precisa de tratamientos urgentes después de que su estado de salud se haya degradado de forma importante, indicó ayer martes la fundación que lleva su nombre. “Nunca hemos temido tanto por la vida de Narges, en cualquier momento puede dejarnos”, aseguró su abogada, Chirinne Ardakani, en una rueda de prensa en París. La letrada pidió la intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para lograr la liberación de la activista y periodista, que fue excarcelada el pasado fin de semana tras haber sufrido una crisis cardíaca, que la llevó al hospital.