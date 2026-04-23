EE.UU. e Irán sin fecha para volver a negociar: la "flexibilidad" que ofrece Trump y los plazos que se manejan

El mundo sigue esperando por la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el fin de la guerra en Medio Oriente. Hasta anoche no había una fecha oficial para retomar el diálogo, pero sí versiones de que podría ser en los próximos horas. Por momento, el presidente Donald Trump mantiene el alto el fuego indefinido.

La Casa Blanca dijo ayer miércoles que Trump no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de prorrogar el alto el fuego. “El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien agregó: “En última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Donald Trump)”.

La portavoz desmintió así la información publicada por algunos medios de comunicación de que Trump habría puesto un plazo de entre tres y cinco días para que el Gobierno iraní le presente una propuesta de paz.

Según Leavitt, Trump está ofreciendo “flexibilidad” a un régimen que está, según dijo, diezmado y dividido por la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.

Los iraníes ondean banderas nacionales junto a un monumento improvisado en la Plaza de la Revolución de Teherán Foto: AFP

Trump afirmó ayer miércoles que existe la posibilidad de retomar mañana viernes las negociaciones con Irán en Pakistán. “Es posible”, respondió en declaraciones al diario New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego hasta que el régimen de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los “bombardeos” contra Irán.

Irán afirmó ayer miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, descartó ayer miércoles la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la Cancillería evitó pronunciarse sobre la prórroga del alto el fuego.

Pese a que Trump anunció el martes una prórroga indefinida del alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones, la tensión se concentra en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos.

Los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron ayer miércoles que las fuerzas navales interceptaron dos buques mercantes que intentaban atravesar el estratégico paso, obstruido desde el estallido de la guerra el 28 de febrero tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los Guardianes de la Revolución dijo en un comunicado que detuvo a “dos barcos infractores” en el estrecho de Ormuz y que las embarcaciones fueron incautadas.

Pancarta del líder supremo asesinado de Irán, el ayatolá Ali Khamenei y su hijo y sucesor, Mojtaba Khamenei, en Teherán. Foto: AFP

La Casa Blanca, por su lado, indicó que la incautación de esos buques no se considera una infracción al alto el fuego ya que no eran ni estadounidenses ni israelíes. “Eran dos barcos internacionales”, declaró la portavoz Leavitt a Fox News.

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Irán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer miércoles que su país está preparado para “cualquier escenario”, tanto de manera defensiva como ofensiva, tras una reunión con efectivos del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en Jerusalén.

Israel se dispone a iniciar hoy en Washington las negociaciones con Líbano para buscar el fin del otro frente que tiene la guerra en Medio Oriente. EFE, AFP