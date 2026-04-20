EE.UU. se apoderó de un barco iraní y la República Islámica dijo haber atacado a embarcaciones estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, anunció que actuará en represalia, dijo haber lanzado drones contra barcos estadounidenses y que no participará en las negociaciones previstas para estos días.

“Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Según el presidente, la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense. La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos “por su historial previo de actividades ilegales”.

Trump añadió que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco “abriendo un agujero en la sala de máquinas”, y que actualmente están verificando la carga que transportaba.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones del Ejército en Oriente Medio, precisó en un comunicado que realizaron “repetidas advertencias”, durante seis horas, tras lo que el destructor estadounidense ordenó evacuar la zona de máquinas del carguero y efectuó varios disparos para inhabilitar su propulsión.

Un aviso Su decepción con la OTAN El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no cree que Estados Unidos vaya a salir de la Alianza Atlántica, algo sobre lo que se especula después de las críticas de Trump a la organización. “No veo a Estados Unidos saliendo de la OTAN”, dijo Rutte al diario Die Welt el domingo. “El presidente Trump está visiblemente decepcionado con algunos miembros de la OTAN. Y entiendo su frustración”, añadió.

Además, indicó que el barco se dirigía a la ciudad de Bandar Abbas, en el sur de Irán, en el momento del ataque.

“Desde el inicio del bloqueo, las fuerzas de EE.UU. han ordenado a 25 buques comerciales dar la vuelta o regresar a un puerto iraní”, sentenció el Centcom.

El estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transitaba el 20% del crudo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen 50 días del inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

Irán recuperó el sábado el “control estricto” de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola. En paralelo al bloqueo iraní, EE.UU. implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

Ruta clave Se disparan los precios del petróleo nuevamente Los precios del petróleo volvieron a dispararse hoy en la apertura de los mercados asiáticos, cuando el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subía más de 8% ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Hacia las 23H45 GMT, el precio del WTI aumentaba 8,04% a 90,59 dólares y el del Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 6,88% a 96,60 dólares. Irán prometió “responder pronto” al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos. El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y gas, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. AFP

Represalia

El Ejército de Irán denunció que el ataque de EE.UU. contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado para explicar que EE.UU. “atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Oman”, “violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina”. En el mensaje, que recoge la agencia iraní Tasnim, explica que el Ejército estadounidense disparó contra el barco para inutilizar su sistema de navegación y que soldados norteamericanos subieron a la embarcación.

“Después del ataque de EE.UU., las fuerzas iraníes también atacaron barcos militares estadounidenses con drones,“ agregó el comunicado, sin dar más detalles. El Ejército de Teherán también informó que el buque se trata de un portacontenedores que viajaba desde China hacia Irán.

El incidente con el buque sucede a las puertas de una segunda ronda de negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán en Pakistán, a la que asistirá el vicepresidente estadounidense, JD Vance, mientras que Irán ha negado su participación hasta que Washington levante su bloqueo marítimo.

De hecho, Irán informó que no tiene previsto asistir a las conversaciones en Pakistán con Estados Unidos de hoy, informó la prensa estatal luego de que Trump ordenara el envío de negociadores a solo días de que expire el alto el fuego en Oriente Medio.

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que ofrecía a Irán un “acuerdo razonable” y advirtió que, en caso de rechazo, “Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”.

“Un acuerdo está lejos”, advirtió el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe del equipo negociador, al mencionar “numerosas divergencias”.

Armador francés Otros cargueros blanco de disparos El armador francés CMA CGM indicó ayer domingo que uno de sus cargueros fue blanco de disparos en el estrecho de Ormuz no provocaron víctimas pero le obligaron a dar media vuelta. Según indicó la compañía a la televisión BFMTV el navío recibió varios disparos de disuasión el sábado, sin precisar su procedencia. Previamente, el presidente Trump había indicado en su red social que Irán había disparado contra un barco francés y otro británico. La Organización Marítima Internacional, por su parte, señaló que el barco sufrió daños, sin más precisiones. En otro orden, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró ayer que la guerra con Irán “no ha terminado aún” y que en cualquier momento podrían producirse “nuevos acontecimientos”, a las puertas del final de la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos y la República Islámica. “¿Quién sabe qué traerá mañana, o pasado mañana?”, dijo el mandatario durante una ceremonia en Jerusalén. El presidente Trump anunció ayer que una delegación de su país, encabezada por el vicepresidente, JD Vance, viaja a Islamabad para retomar hoy lunes las negociaciones con Irán, pero Irán ya anunció que no participará en éstas. EFE, AFP



Con información de EFE y AFP