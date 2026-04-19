Milei autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina, y viajó a Israel este fin de semana

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, autorizó por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos a su país para la realización de ejercicios militares combinados.

La decisión, firmada por el el viernes en el Boletín Oficial, habilita el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses para participar del ejercicio militar ‘Daga Atlántica’, previsto entre este martes y el 12 de junio de 2026, así como en el operativo naval ‘PASSEX’, que se desarrollará del 26 al 30 de abril.

Las maniobras de ‘Daga Atlántica’ se realizarán en distintas instalaciones militares de Argentina, entre ellas la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, situada en Moreno, provincia de Buenos Aires.

El ejercicio ‘PASSEX’, en tanto, tendrá lugar en la Zona Económica Exclusiva argentina y contará con la participación de buques de la Armada estadounidense, que operarán junto a unidades locales.

El Poder Ejecutivo había remitido en 2025 al Congreso un proyecto de ley para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas argentinas en el marco de ejercicios conjuntos previstos, pero la iniciativa no fue tratada.

Según la Constitución argentina, la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde al Parlamento pero el Gobierno justificó el uso del decreto como vía excepcional por ser una situación de “necesidad y urgencia”, ante la falta de tratamiento legislativo del proyecto original. Según el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, estas actividades permitirán incrementar la preparación milita y fortalecer la defensa regional, así como fomentar el intercambio de conocimientos y prácticas operativas.

Desde antes de su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei ha expresado un apoyo total a Estados Unidos e Israel, a quienes considera sus dos principales aliados en términos geopolíticos. Con el inicio del conflicto de ambos países con Irán, el presidente argentino reiteró su posicionamiento y profundizó el deterioro del vínculo diplomático con ese país de Medio Oriente, al punto de expulsar a su representante diplomático.

Viaje a Israel

Milei tenía previsto viajar ayer sábado a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, su principal aliado geopolítico junto al estadounidense Donald Trump, en una visita que coincide con un cese al fuego regional que expira el 22 de abril, aunque este no ha sido totalmente respetado.

Es la tercera visita de Milei a Israel desde que asumió en diciembre de 2023 y tiene lugar tras la reciente expulsión del encargado de negocios de la embajada de Irán en Buenos Aires.

Milei arribará hoy domingo, cuando visitará el Muro de los Lamentos y se reunirá con Netanyahu, informó la presidencia argentina. Al día siguiente sostendrá un encuentro con el presidente, Isaac Herzog, antes de volver a Buenos Aires el miércoles 22.

En una entrevista al canal 14 israelí emitida el jueves, Milei calificó a Irán de ser “un enemigo de todo Occidente” y elogió a sus aliados Trump y Netanyahu “decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad”.

Durante la gestión de Milei, Argentina declaró organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la Fuerza Quds, uno de sus brazos operativos, en línea con los intereses de Estados Unidos.

Con información de EFE y AFP