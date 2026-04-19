Irán cierra el estrecho de Ormuz y ataca a varios buques, mientras Trump dice que no se dejará “chantajear”

Medio Oriente vivió ayer sábado una nueva jornada de tensión que aleja las posibilidades de un acuerdo inmediato. Irán retomó el cierre de Ormuz mientras Donald Trump advirtió de que no se dejará “chantajear” y abrió la puerta a reanudar los ataques si no hay avances antes del próximo miércoles, cuando vence el alto el fuego. Asimismo, Irán abrió fuego contra dos petroleros tras el nuevo bloqueo del estrecho.

La situación en la principal arteria petrolera del mundo sigue siendo el mayor punto de fricción. Irán, que había anunciado el viernes la apertura del estrecho, ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre Ormuz tras denunciar que EE.UU. persiste en obstaculizar su tránsito marítimo.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya aclaró que, mientras el bloqueo estadounidense continúe, no se permitirá la apertura del paso ni siquiera de forma condicionada para buques comerciales.

Londres denunció ayer que patrulleras de la Guardia Republicana de Irán abrieron fuego contra petroleros en el estrecho de Ormuz, a unos 37 kilómetros de Omán, sin provocar heridos. El país mantiene bloqueado el estrecho desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel. No obstante, hubo una pausa en el bloqueo el viernes de unas horas e Irán confirmó que evalúa nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de Pakistán, al tiempo que advirtió que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones.

“La República Islámica de Irán está evaluando (las propuestas de EE.UU.) y no ha dado aún una respuesta”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La máxima entidad de seguridad iraní aseguró que la República Islámica “no hará la más mínima concesión ni retrocederá o mostrará indulgencia en las negociaciones”.

Insistió también en que las negociaciones dependerán de que Washington abandone sus “demandas excesivas”, por las que, según el Consejo, las conversaciones de hace una semana en Islamabad terminaron sin acuerdo por diferencias sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz.

Desde la Casa Blanca, Trump se refirió ayer al conflicto: “(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años -Irán bloqueó el estrecho el 28 de febrero pasado-, pero no pueden chantajearnos”, afirmó durante un evento donde no respondió preguntas de la prensa.

El presidente indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego que terminará el próximo miércoles si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse. Admitió, sin embargo, que “estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listillos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución publicaron en su sitio web: “Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”.

"Línea amarilla" Israel traza línea de demarcación en el Líbano El ejército israelí anunció ayer sábado haber establecido una “línea amarilla” de demarcación en el sur del Líbano, al igual que en la Franja de Gaza, y haber llevado a cabo ataques desde la víspera contra sospechosos que se acercaban a sus tropas. “Durante las últimas 24 horas, las fuerzas (israelíes desplegadas) al sur de la línea amarilla, en el sur del Líbano, detectaron a terroristas que violaban los acuerdos de alto el fuego y se aproximaban a las fuerzas desde el norte de la línea amarilla de una manera que constituía una amenaza inmediata”, señala un comunicado militar publicado en el segundo día de la tregua con Líbano, en el que se menciona por primera vez esta “línea amarilla”. “Inmediatamente después de su identificación, y con el fin de eliminar esta amenaza, la fuerza aérea y las tropas sobre el terreno atacaron a los terroristas en varios sectores del sur del Líbano”, añade el texto, que también menciona “disparos de artillería (israelíes) para apoyar a las fuerzas terrestres que operan en la zona”. En la Franja de Gaza, la “línea amarilla” es el nombre dado a la línea de demarcación entre la zona bajo control del grupo terrorista palestino Hamás y la controlada por el ejército israelí (que es más del 50% de este territorio), tras la retirada de tropas israelíes en el marco del alto el fuego, muy frágil, vigente desde octubre. AFP



Breve apertura

Durante la breve reapertura del estrecho, al menos ocho petroleros y metaneros lo atravesaron en la madrugada del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

La página web MarineTraffic mostraba, de su lado, más de una decena de buques que navegaban por la zona, entre ellos varios petroleros, pero algunos parecían dar media vuelta. Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría “totalmente en vigor” hasta el final de las negociaciones.

“Desde el comienzo del bloqueo, 23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a Irán”, indicó ayer en X el mando central estadounidense, en un nuevo balance.

El viernes, Trump dijo que un acuerdo de paz estaba “muy cerca”, y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, otro punto clave de las negociaciones. No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible.

“La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio”, dijo el vicecanciller Jatibzadeh.

Entretanto, las maniobras diplomáticas continúan.

Protestas

Cientos de personas se manifestaron ayer sábado en distintas ciudades de Israel para protestar contra el Gobierno y exigir responsabilidades por la gestión de la guerra. Según informó la oenegé Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí, cientos de manifestantes se concentraron en la ciudad de Haifa (norte), para protestar contra el Gobierno y su gestión de la guerra contra Irán y el Líbano, mientras que otros grupos se reunieron en Karkur (centro) y Jerusalén con consignas similares.

En Tel Aviv, cientos de asistentes se congregaron en la plaza Habima en una ceremonia conmemorativa organizada por la oenegé Consejo de Octubre, integrado por familiares de víctimas del ataque liderado por el grupo terrorista libanés Hamás que reclaman la creación de una comisión estatal de investigación sobre los errores de seguridad que precedieron a la masacre del 7 de octubre de 2023. El acto, según informaron activistas de esta organización, incluyó discursos de familiares de algunos de los israelíes secuestrados ese día y posteriormente fallecidos en cautiverio en la Franja de Gaza.

Se reanudan los riesgos Ataques a petroleros en tráfico El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) alertó ayer sábado de tres nuevos incidentes ocurridos en las últimas 24 horas frente a las costas de Omán, donde persiste la inestabilidad por las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Según el resumen diario de UKMTO, los tres sucesos fueron reportados en posiciones al noreste y este del sultanato de Omán, en el noroeste del océano Índico. El primer incidente tuvo lugar a unas 20 millas náuticas al noreste de Omán, desde donde el capitán de un buque tanque informó de que su embarcación fue abordada por dos lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que abrieron fuego sobre el tanque sin previo aviso por radio. “Tanto el buque como su tripulación resultaron ilesos”, detalló el organismo marítimo. El segundo evento se registró a 25 millas náuticas al noreste de Omán, donde un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil de “origen desconocido”, lo que provocó daños en algunos contenedores, si bien “no se reportaron incendios ni impactos ambientales”. Las autoridades locales investigan el suceso. En el tercer incidente, que ocurrió a solo tres millas náuticas al este de Omán, el capitán de un buque comercial notificó la visualización de una “salpicadura” en las inmediaciones de su embarcación, sin que se precisaran más detalles sobre su origen. La UKMTO señaló que la coyuntura de seguridad regional sigue “volátil”, con actividad militar en curso y una amenaza persistente para la navegación comercial en la zona, y marcó las posiciones de los incidentes en el mapa de advertencias marítimas. La organización, con sede en el Reino Unido, recomendó a todos los buques que transiten por el área extremar la precaución y reportar cualquier incidente sospechoso o nuevos ataques contra sus naves a través de sus canales oficiales. EFE

Con información de EFE y AFP