El desafiante mensaje de Donald Trump a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz: "No pueden chantajearnos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las "conversaciones positivas" que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una "postura firme".

"(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos", afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero.

El mandatario advirtió que "muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas" y Luisiana, en aparente alusión a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque sin ofrecer más detalles.

Un barco navega en las aguas del estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

"Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se hicieron un poco los vivos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme",aseguró.

Trump insistió en que Irán ya no "tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes" y aclaró que lo que han logrado en el país persa podría llamarse "un cambio de régimen forzado".

EE.UU. mantiene bloqueo a costas iraníes

El estadounidense afirmó este viernes que su país mantendría el bloqueo a las costas iraníes, a pesar de que Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del petróleo global, cuyo paso fue interrumpido por Teherán como represalia por la guerra lanzada por EE.UU. e Israel.

Trump indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego que terminará el próximo miércoles si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse. Antes había dicho en entrevista con Axios que esperaba llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días".

El mandatario también habló la víspera sobre la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido en colaboración con la República Islámica, algo que el Gobierno iraní ha negado.

Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: EFE

En respuesta, las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este sábado que han vuelto a imponer un “control estricto” sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Según reportes este sábado de la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima iraní, Teherán no habría aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país.

EFE