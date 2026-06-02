Alonso sobre la lesión de De Arrascaeta: "Confiamos en que no va a ser obstáculo para que esté en el Mundial"

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló este martes por la tarde tras la reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva y se refirió a la lesión de Giorgian de Arrascaeta durante la práctica de la selección uruguaya a 13 días del debut en el Mundial 2026.

"Por ahora es la misma información que tienen ustedes, la que surgió del entrenamiento", inició. Y, al ser consultado acerca de si se constató o no un desgarro muscular, respondió: "Aún no, no hay nada, más allá de que confiamos en que no va a ser obstáculo para que esté en el Mundial; ojalá que así sea, pero todavía no tenemos la confirmación".

Consultado sobre cuál sería el procedimiento en el caso de que se pierda la Copa del Mundo, Alonso dijo: "Prefiero no hablar sobre hipótesis de una situación negativa, creo que va a estar todo bien y va a poder estar".

En referencia al motivo por el que la Celeste no disputará amistosos en la antesala del debut en el Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, dijo: "En virtud de que los tiempos cambiaron, primero íbamos a tener más días de preparación, tres semanas, y finalmente tuvimos dos. Iba a haber más disponibilidad en algunos jugadores particularmente en el trabajo acá en el Complejo Celeste y luego hubo alguna dificultad también con los equipos. Teníamos un equipo prácticamente cerrado, pero en definitiva con los pocos días de preparación, que se redujeron en virtud de esa disminución...".

En este sentido cerró: "Recordemos que antes solamente había una salvaguarda para los que llegaban a la final de la Champions y ahora también hubo para los que llegaron a las instancias finales de otras competencias internacionales, incluso las de Copa Libertadores, con todos los jugadores que estaban en sus equipos en la última fecha —incluso Nacional con Mejía— que estaban en condiciones de no ser cedidos por los equipos, así que en virtud de esa consideración se prefirió trabajar más y no perder los días que implica un amistoso, con días previos sin trabajo: el día del partido más el día de recuperación".