Alarma por De Arrascaeta: salió sentido de la práctica y se esperan resultados de estudios para tomar decisiones

Se encendieron las alarmas en el Complejo Celeste porque este martes, durante un entrenamiento normal de la selección de Uruguay en su preparación para el Mundial 2026, Giorgian De Arrascaeta salió sentido de la cancha.

Según confirmó Ovación con fuentes de la Celeste, el futbolista del Flamengo efectivamente salió sentido de la práctica y le realizarán estudios médicos en la tarde de este martes para conocer la magnitud de la lesión.

En caso de que se trate de una lesión muscular de entidad, podría perderse la cita mundialista, que comienza el próximo 11 de junio. Uruguay debuta frente a Arabia Saudita el lunes 15 de junio.

Después, el combinado que conduce Marcelo Bielsa vuelve a jugar el domingo 21 de junio (también a las 19:00 horas de Uruguay en el Hard Rock Stadium) frente a Cabo Verde. Por último, la Celeste se desplazará hacia Guadalajara (México) para cerrar su participación en la fase de grupos con un duelo decisivo contra España: el viernes 26 de junio a las 21:00 horas de Uruguay.

Es decir que desde este martes hasta el debut celeste quedan casi dos semanas (13 días). Tiempo prudente pero justo para recuperarse de una distensión muscular menor, pero no es pertinente sacar cuentas hasta no saber exactamente la entidad de la lesión que sufrió el mediocampisa.

Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @Uruguay

El número 10 del Flamengo ha sido una pieza clave en el esquema de Bielsa para Uruguay y objeto de elogios en más de una oportunidad. El argentino se ha referido a De Arrsacaeta como "el jugador que puede resolver una partido mediante una individualidad" y, de hecho, en su última conferencia de este lunes lo resaltó de la siguiente manera: "Si usted forma un mediocampo con tres volantes de contención o con un volante de contención y volantes mixtos y no incluye la fantasía de Giorgian de Arrascaeta, los nombres propios son decisivos".

De Arrascaeta es uno de los dos únicos jugadores —junto a José María Giménez (un gol a Egipto por el grupo A del Mundial de Rusia 2018)— de la lista de 26 que hicieron goles en Mundiales: le hizo dos goles a Ghana en el último partido de Uruguay en el Mundial de Catar 2022 (victoria 2-0, pese a la cual quedó eliminado).

Cabe recordar que De Arrascaeta también está en plena recuperación de una fractura de clavícula que sufrió en su último partido con el Mengão el pasado 29 de abril, frente a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores. Se operó inmediatamente y la recuperación estimada es de aproximadamente un mes, pero algunos días y cuidados más por los impactos que pueda sufrir adentro de la cancha.