Confirmados los dorsales de Uruguay para el Mundial 2026: el cambio de Valverde y el número alto de Muslera

Se aproxima el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y crece la expectativa por ver a la Celeste en acción. La selección de Uruguay integra el grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, y el debut será el lunes 15 de junio frente a los árabes (a las 19:00 horas de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami).

Después, el combinado que conduce Marcelo Bielsa vuelve a jugar el domingo 21 de junio (también a las 19:00 horas de Uruguay en el Hard Rock Stadium) frente a Cabo Verde.

Por último, la Celeste se desplazará hacia Guadalajara (México) para cerrar su participación en la fase de grupos con un duelo decisivo contra España: el viernes 26 de junio a las 21:00 horas de Uruguay.

Los números de Uruguay

En los días previos al comienzo de la Copa del Mundo y una vez que fue pública la lista final de 26 futbolistas que representarán a Uruguay en Norteamérica, se se confirmaron los dorsales que utilizarán los jugadores y se destacan algunos cambios particulares.

Por ejemplo el de Federico Valverde, que al igual que hizo al inicio de la temporada 2025/26 en el Real Madrid, dejó el número '15' para empezar a lucir el '8' que en la selección usaba Nahitan Nández, pero fuera de la convocatoria final. Se trata de un número con gran carga simbólica para el Pajarito porque en su club actual se lo entregó uno de sus ídolos, Toni Kroos, cuando se retiró del fútbol profesional.

Otro dorsal por el que había expectativa era el de Fernando Muslera, que lució el número '1' en los cuatro Mundiales que jugó para Uruguay en el pasado: desde Sudáfrica 2010 hasta Catar 2022. Pero es el número que venía usando Sergio Rochet. Finalmente, el arquero de Estaudiantes de La Plata usará el dorsal número '23'.

Sergio Rochet José María Giménez Sebastián Cáceres Ronald Araujo Manuel Ugarte Rodrigo Bentancur Nicolás De La Cruz Federico Valverde Darwin Núñez Giorgian De Arrascaeta Facundo Pellistri Santiago Mele Guillermo Varela Agustín Canobbio Emiliano Martínez Mathías Olivera Matías Viña Brian Rodríguez Rodrigo Aguirre Maximiliano Araújo Federico Viñas Joaquín Piquerez Fernando Muslera Santiago Bueno Juan Manuel Sanabria Rodrigo Zalazar

Números confirmados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 🔢 pic.twitter.com/G6hWvzBGXR — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 2, 2026

¿Por dónde se pueden ver los partidos de Uruguay en el Mundial?

Habrá varias opciones para ver los partidos de Uruguay en el Mundial 2026. Canal 5 anunció de forma oficial que transmitirá partidos del Mundial a través de televisión abierta, aunque en este caso serán 32 de los 104 que se jugarán. Entre ellos se encontrarán el juego inaugural, las dos semifinales, la final y los partidos que juegue la selección uruguaya en la Copa del Mundo. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables DSports anunció que transmitirá los 104 partidos de la competencia a través de su señal de cable y por DGO, su señal de streaming. En un hecho trascendental para los usuarios de los distintos cables, distintas empresas llegaron a una alianza con la señal que les permite contar con sus canales y por ende con todos los partidos, así como también las competencias que, hasta el momento, emitía en exclusiva DSports.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones. A los canales, también se sumó Paramount+ que, con el mismo vínculo con DSports, transmitirá los 104 partidos.

En materia de streaming, además de los ya mencionados, hay que remarcar que en las últimas semanas se sumó Disney+ que por primera vez contará con la transmisión de la Copa del Mundo para Sudamérica. En este caso se tratarán de 30 partidos que incluirán 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de dieciseisavos de final, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final del certamen. Además, serán transmitidos los partidos de Uruguay.