Marcelo Bielsa explicó: “No tengo ninguna diferencia con Luis Suárez; él no me debe ninguna disculpas"

Marcelo Bielsa se refirió este lunes a una de las consultas más esperadas en la previa del Mundial 2026: la ausencia de Luis Suárez en la lista definitiva de la selección de Uruguay. El entrenador argentino explicó los motivos que lo llevaron a no convocar al máximo goleador histórico de la Celeste y descartó cualquier tipo de diferencia personal con el delantero.

“En el momento que Suárez nos comunicó, en el partido despedida que se hizo, que él prefería dejar su espacio en el equipo, entre otros argumentos dijo públicamente que propiciaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes que eran alternativa en su posición”, recordó Bielsa en conferencia de prensa.

A partir de aquella decisión del atacante, el entrenador comenzó a consolidar otras opciones para el puesto de centrodelantero. “Desde ahí, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre fueron los que asumieron más la posición de centro atacante”, señaló.

Bielsa reveló además que, tiempo después, Suárez le transmitió su disposición para regresar a la selección si era necesario. “Luego comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que entendí como un pronunciamiento valioso y sincero”, afirmó.

Sin embargo, el técnico decidió mantener la línea de trabajo que había desarrollado durante el proceso clasificatorio y los amistosos previos al Mundial. “De hecho, yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, por Viñas y por Rodrigo Aguirre”, explicó.

Además, agregó: "Suárez a mí no me debe ninguna disculpa" referido a las declaraciones en su momento del delantero sobre temas que sucedían en la interna de la selección uruguaya.

El seleccionador remarcó que la determinación responde exclusivamente a criterios deportivos y asumió la responsabilidad de la elección. “Todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, sostuvo.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, en conferencia de prensa previo al Mundial 2026 Foto: Estefanía Leal | El País

Por último, Bielsa reconoció que sus resoluciones están sujetas al análisis y la crítica pública, aunque insistió en la transparencia de sus argumentos. “Siempre el que toma decisiones somete lo que elige a la opinión de todo el mundo en el fútbol. Yo me someto a eso, pero explico los motivos no porque eso me otorgue razón, sino porque son los argumentos que me guían”, concluyó.

De esta forma, el entrenador dejó claro que la ausencia de Suárez en la convocatoria mundialista responde a una decisión técnica vinculada a la continuidad de otros delanteros y no a diferencias personales con uno de los máximos referentes de la historia de la selección uruguaya.