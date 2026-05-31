Suárez: las posibilidades de Uruguay en el Mundial, el partido más "difícil" y el "disfrutar desde otro lado"

Luis Suárez cambiará de rol en este Mundial 2026 y luego de todo lo que le brindó a la selección uruguaya, vivirá la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos como un "hincha más". Y aunque el Pistolero había decidido retirarse en 2024, desde hace unos meses mostró interés de regresar, si es que la Celeste lo necesitaba. El salteño de 39 años volvió a referirse a ello en reiteras ocasiones en estos últimos días, aunque, si aún existía alguna ilusión, quedó desestimada por la comunicación de la lista oficial de convocados, publicada este domingo por AUF.

De esto y sobre las posibilidades de Uruguay en el grupo opinó el delantero del Inter Miami en una entrevista publicada este sábado por la noche. "Para cada jugador de cada país, es imposible decirle que no su selección. Yo había dado un paso al costado, pero si Uruguay me necesitaba iba a estar presente, sin problema, desde el lugar que me tocara", expresó en diálogo con Antesala del Mundial de Teledoce.

Y añadió: "Hoy en día me va a tocar la parte de ser un hincha más, pero feliz de la vida, voy a disfrutar del Mundial desde otro lado, junto con mis hijos. El último Mundial que viví como hincha fue el de 2006, era muy chico, no lo recuerdo mucho, y hoy lo voy a disfrutar desde el lugar de hincha".

Teniendo en cuenta la notoria falta de fiebre mundialista, consultado por cómo ve al equipo en la previa, apeló a una comparación con la poca expectativa que había por la Celeste en Sudáfrica 2010, y comentó: "Como todo uruguayo, espero ver a la selección llegado lejos. En un Mundial es muy difícil estar convencido de que una selección va a llegar hasta determinado lugar, pero nosotros en el del 2010 fuimos los últimos en clasificar y nos quedamos hasta el final".

🗣️ @luissuarez9 analizó las posibilidades de Uruguay en el Mundial 2026: "El primer partido es el más importante" ⚽#AntesalaDelMundial en La Tele 📺 @afigue2010 pic.twitter.com/Yb31V66l44 — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) May 31, 2026

Respeto al Grupo H, en el que Uruguay estará enfrentando a Arabia Saudita, Cabo Verde y España (en ese orden), Suárez analizó: "Los grupos son difíciles, el primer partido es el más complicado de todos. Si tenés un golpe con Arabia te entran dudas para el partido con Cabo Verde, la incertidumbre, la podés pasar mal. O por el contrario, capaz que ganás los primeros dos y llegás con confianza y le ganás a España".

"Los cruces son 90 minutos o 120, lo que te toque, pero puede pasar cualquier cosa, contra Argentina o cualquier otro que toque, son muy difíciles".

Cabe recordar que Suárez se retiró de la selección uruguaya después de jugar la Copa América de 2024 en Estados Unidos, donde incluso fue clave para que Uruguay alcanzara el tercer puesto tras vencer por penales a Canadá en Charlotte. En octubre de 2024 el delantero brindó una entrevista en la que hizo referencia al mal vínculo que existía en ese entonces con el técnico Marcelo Bielsa.

En esta charla también habló sobre si evalúa colgar lo botines a nivel de clubes a fin de año, luego de estudiar su continuidad en Inter Miami a fin del año pasado, expresó: "Nunca se sabe, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, hoy estoy disfrutando esta etapa que estoy viviendo, a fin de temporada veré cuál es la mejor decisión para mí, seguir disfrutando o decir 'hasta acá llegué'".

Sobre el final, explicó que seguramente asista al segundo partido de la Celeste, que es ante Cabo Verde. "Tengo tres semanas de vacaciones, creo que el segundo me agarra en Miami, así que trataré de ir a disfrutar el partido de Uruguay", cerró.