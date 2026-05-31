Atento Bielsa: Arabia Saudita incomodó a Ecuador, pero perdió por 2-1 en un amistoso previo al Mundial 2026

Arabia Saudita jugó su primer amistoso de preparación para el Mundial 2026. Enfrentó a un Ecuador alternativo en Nueva Jersey, generó situaciones claras en el primer tiempo, pero terminó cayendo por 2-1

La selección asiática tuvo el debut absoluto de Georgios Donis, formó con Mohammed Al-Owais; Nawf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Hassan Altambakti, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al-Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan, Musab Al Juwayr.

Los primeros seis minutos fueron de furia para Arabia Saudita, generando dos chances claras que perdió por mala puntería, luego de un pase al medio primero para Abu Al-Shamat y minutos después Al-Dawsari asistió a Al-Buraikan, pero los dos tiros no encontraron arco.

Ecuador, que se refugió en los primeros minutos, reaccionó pronto ante un rival que dejó ver sus debilidades en defensa. Sin sus estrellas en cancha, la Tri ofreció un juego rápido, entretenido y con varias oportunidades de gol en el estadio Red Bull Arena.

Jackson Porozo, en su noveno partido con el combinado nacional, peinó la pelota tras un tiro libre de John Yeboah y anotó el 1-0 para los tricolores en el minuto 35.

El segundo tanto cayó en el 51. Nuevamente Yeboah se encargó de acomodar la pelota y Anthony Valencia, sentenció el 2-0 para Ecuador. Este fue el primer gol de Valencia, de 22 años, con la camiseta de Ecuador.

Arabia Saudita descontó en el 86 con un gol de Sultan Mandash, que había ingresado en el 61, que le ganó en carrera a Pelvis Estupiñán y definió sin ángulo para vencer a Moisés Ramírez.

La selección asiática tendrá su segundo partido de preparación jugará el lunes 9 contra Senegal, seis días antes de su debut frente a Uruguay en el Mundial 2026.

Por su parte, Ecuador enfrentará a Guatemala al domingo 7, previo a su debut ante Costa de Marfil el 14.