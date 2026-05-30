De Arrascaeta y la lluvia de elogios para Federico Valverde: del "es un referente" al "favorito" de Bielsa

Giorgian de Arrascaeta, uno de los futbolistas de la selección de Uruguay que entrena en el Complejo Celeste en la antesala del Mundial 2026, participó de una entrevista con Sofascore en la que debió definir a Federico Valverde por sus cualidades.

La figura de Flamengo tenía un pizarrón de opciones para elegir y el primer concepto que escogió fue el de "capitán". A la hora de fundamentarlo, añadió con admiración: "Voy a poner capitán porque él es el punto de referencia que tenemos hoy en día en la selección, es un referente".

"También por donde él está, es el capitán del Real Madrid y eso habla del liderazgo que tiene", acotó.

El segundo ítem que seleccionó fue el de comer saludable y argumentó que se alimenta con "mucha ensalada". Después optó por "adicto a las series" y explicó cuál es el motivo: "Mucha cosa, a toda hora está con el Ipad mirando videos, ja".

Federico Valverde y Darwin Núñez celebran el gol de Uruguay en el amistoso ante Inglaterra en Wembley. Foto: AFP.

Después describió otra faceta de Valverde: "Él bromea mucho. Entre él y Sergio Rochet son muy divertidos".

Como último concepto agregó con una sonrisa el de "favorito del entrenador". Y detalló: "Y claro, si es uno de los mejores que tiene, el capitán, entonces tiene que tener sus privilegios".

José María Giménez y su respaldo a Nández tras las críticas: "Siempre fue el alma del equipo"

Al ser consultado en rueda de prensa acerca de si le sorprendió la no convocatoria de Nahitan Nández para la cita mundialista, José María Giménez respondió en primera instancia: "Sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo, es una realidad, sobre todo porque si vas a nivel estadístico fue de los jugadores que más minutos ha tenido en este proceso. En las convocatorias siempre que estuvo a disposición ha estado, y es real que sorprende. Pero también digo una cosa que es verdad que jode y molesta mucho ver y escuchar barbaridades respecto a su persona, que como profesional siempre ha sido un señor, siempre fue el alma del equipo".

Y añadió: "Se puede criticar por ahí futbolísticamente como a cualquier jugador de la selección, del fútbol y del mundo porque para eso están los micrófonos al final y es la labor de ustedes, pero ya decir barbaridades como las que se dijo a mí sinceramente me hacen enojar muchísimo. Y el que tenga alguna de esas barbaridades con información, como dijeron, desde adentro, que venga y me la diga que en dos minutos le hago pedir disculpas públicamente hacia la persona de Nahitan".