El enojo de Josema Giménez por las críticas a Nández: "Molesta mucho escuchar barbaridades sobre su persona"

José María Giménez, uno de los capitanes de la selección de Uruguay, habló este sábado por la mañana en su arribo a Uruguay para sumarse a la concentración en el Complejo Celeste a la espera del Mundial 2026 y expresó su enojo por algunas críticas específicas que recibió Nahitan Nández después de la goleada 5-1 sufrida ante Estados Unidos en un amistoso por la fecha FIFA de noviembre del 2025.

Al ser consultado en rueda de prensa acerca de si le sorprendió la no convocatoria de Nández para la cita mundialista, respondió en primera instancia: "Sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo, es una realidad, sobre todo porque si vas a nivel estadístico fue de los jugadores que más minutos ha tenido en este proceso. En las convocatorias siempre que estuvo a disposición ha estado, y es real que sorprende. Pero también digo una cosa que es verdad que jode y molesta mucho ver y escuchar barbaridades respecto a su persona, que como profesional siempre ha sido un señor, siempre fue el alma del equipo".

Y añadió: "Se puede criticar por ahí futbolísticamente como a cualquier jugador de la selección, del fútbol y del mundo porque para eso están los micrófonos al final y es la labor de ustedes, pero ya decir barbaridades como las que se dijo a mí sinceramente me hacen enojar muchísimo. Y el que tenga alguna de esas barbaridades con información, como dijeron, desde adentro, que venga y me la diga que en dos minutos le hago pedir disculpas públicamente hacia la persona de Nahitan".

“ES UNA FALTA DE RESPETO DECIR QUE NAHITAN FUE PARA ATRÁS CONTRA ESTADOS UNIDOS”



José Maria Giménez, capitán de Uruguay, llegó al país y se despachó, en charla con @RodriVazquez95, con respecto a lo que se dijo de su compañero.



“El que lo haya dicho que me llame, nos sentamos a… pic.twitter.com/fO2Wpvwxcd — Sport 890 (@Sport890) May 30, 2026

Después respaldó el desempeño de su compañero cada vez que representó a la Celeste: "De hecho, si pedís los datos físicos del partido contra Estados Unidos fue uno de los que más corrió. Futbolísticamente el equipo no rindió ni contra Estados Unidos ni contra México, es una realidad y eso fue en conjunto, eso fue autocrítica, pero después ensuciar indirectamente a compañeros que no se lo merecen porque han hecho siempre esfuerzos tremendos por la selección, se han desvivido por la selección y han dejado dinero de su bolsillo para la selección".

En este sentido prosiguió: "Me parece una falta total de respeto a lo cual obviamente estoy en contra y quiero recordarles que si tienen algo para decir respecto a la persona de mis compañeros, que vengan, me lo digan a mí, nos sentamos, lo charlamos y en dos minutos los hago pedir disculpas públicamente".

Nahitan Nández en el partido entre Uruguay y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Darwin Borrelli | El País

Ante la pregunta de si se refería en concreto a quienes habían afirmado que "Nández fue para atrás" ante Estados Unidos, Giménez contestó: "Es una falta de respeto, y el que haya dicho eso que me llame que no tengo ningun tipo de problema en sentarme y hacerle entender y demostrarle que Nahitan ni ninguno de mis compañeros sería capaz (de eso) jamás porque no es nuestra identidad, no es algo que nos identifica de ir en contra ni para atrás en una selección ni en el fútbol".

"Me parece totalmente irrespetuoso por parte de las personas que lo dijeron, no sé quién fue, pero no tengo problema en sentarme con ellos y demostrarles que ni Nahitan ni ninguno de mis compañeros jamás se planteó ni se va a plantear en la vida ir en contra o para atrás en la selección porque todo lo que queremos acá es lo mejor para la selección uruguaya, que está por encima de todo y de todos y no somos quienes ni para pensar en hacer alguna barbaridad como la que se dijo", agregó.

A modo de cierre del tema, hizo un llamado a la unidad: "Y obviamente que calienta muchísimo, pero ahora hay que enfocarse en el Mundial, me gustaría que se dejara zanjado ese tema, que todos empujemos y busquemos el ambiente mundialista, que es lo más lindo de todo porque se juega cada cuatro años y es difícil recorrer un camino para llegar al Mundial, porque estamos todos ilusionados y vamos a dejar todo lo que tengamos de nosotros para representarlo y poder llevarlo a donde se merece".

"Nos hubiese gustado despedirnos de la gente", dijo Josema Giménez antes del Mundial 2026

En referencia al hecho de que finalmente no habrá partido de despedida de la selección uruguaya previo al Mundial, Giménez habló de la gestión que hicieron los futbolistas en su momento: "Después del partido contra Argelia en Italia hablamos con la directiva porque sí nos hubiese gustado despedirnos de la gente, en el interior también que muchas veces hacen esfuerzos tremendos por venir a Montevideo a vernos con la selección".

"Nos hubiese gustado ir a Paysandú, Rivera y zonas donde la gente puede dividirse los kilómetros y poder saludarnos y tener un recuerdo. A mí cuando era niño me gustaba, me arrimaba hasta algún lado para nomás ver pasar el ómnibus y decir: 'Bo, ahí van los jugadores de la selección', pero seguramente por circunstancias que son ajenas a nosotros no se pudo hacer. Mi agradecimiento total a la gente que nos brinda su apoyo a pesar de las dificultades que hemos presentado durante los partidos", cerró.