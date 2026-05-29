Llegó Emi Martínez y faltan dos de los 26: la carta de la presidente de Palmeiras y en qué rol se ve en Uruguay

Emiliano Martínez llegó este viernes a Uruguay y es el jugador número 24 de 26 en sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya en el Complejo Celeste para la preparación del Mundial 2026. El futbolista de Palmeiras fue liberado tras la victoria 4-1 ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores, arribó al Aeropuerto de Carrasco sobre el mediodía y brindó declaraciones a la prensa, allí contó que

previo al partido con Flamengo por Brasileirao (ganaron 3-0) le habían hecho entrega de los pasajes.

"Estoy muy emocionado, era un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo. Ahora a disfrutarlo pero siempre con la responsabilidad de que es una Copa del Mundo que representa a todo el país", expresó Martínez. El volante de 26 años también se refirió a la carta de la presidente del Palmeiras, Leila Pereira, en la que lo felicitó por la citación.

"Fue un detalle muy lindo que tuvo, siempre está en esos pequeños detalles que suman. Estoy muy agradecido con ella y con todo el club, que la verdad me han ayudado mucho en este último tiempo para poder cumplir mi objetivo", expresó sobre la hoja a la que accedió y compartió El Espectador en sus redes sociales.

La carta de Pereira "Querido Emiliano Martínez: Felicitaciones por tu convocatoria para representar a tu selección en la Copa del Mundo de 2026. Es un motivo de enorme orgullo para toda la Familia Palmeiras verte alcanzar un momento tan especial en tu carrera. Tu dedicación, esfuerzo y compromiso te han llevado hasta aquí y todos nosotros celebraremos cada paso de esta nueva aventura contigo. Durante este camino, llevarás contigo una parte de cada uno de nosotros: de los compañeros, profesionales, colaboradores y millones de palmeirenses que estarán apoyándote desde la distancia. Este presente simboliza justamente esa unión y nuestro deseo de mucha suerte, éxito y felicidad en esta experiencia inolvidable".

En cuanto al nivel de rodaje con el que se suma a los entrenamientos, explicó: "Llego muy bien, con confianza y bien físicamente, que en eso también me ayudó mucho Marcelo (Bielsa), cuando no tenía los minutos que yo precisaba para estar y él para convocarme, también me ayudó para este objetivo grandísimo".

Además, se refirió a cuánto cree que influyó su polifuncionalidad, característica que el DT tiene en cuenta a hora de confeccionar la lista, y en qué rol puede contribuir en la Celeste. "Sí, es algo que sucede cuando se decide una lista de 26 que se achica un poco, que no es como en las Eliminatorias. El tema de tener jugadores que jueguen en diferentes puestos. Él me ha probado de volante central, de zaguero en línea de tres también. Obviamente intento hacerlo siempre de la mejor manera, aprendiendo, y dándole lo que él precise en el puesto que me toque jugar".

En esta misma línea, añadió: "No hablé sobre en qué posición podría jugar. Eso lo sabe él, son decisiones que tomará en su momento".

¿Quiénes faltan para completar la lista?

De no mediar nada extraño, la lista de 26 convocados de Bielsa será la siguiente: Fernando Muslera, Rochet, Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Giménez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria; Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás De la Cruz; Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maxi Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

Se espera por dos jugadores para completar los 26 entrenando en el Complejo Celeste: Rodrigo Aguirre (disputará la final de la Concachampions con Tigres el sábado por la noche) y José María Giménez, que arribará el sábado a Uruguay (no se conocieron las causas de la demora en sumarse al plantel; tiene algún tipo de molestia a nivel físico).

Brasil, la liga que más aporta

De confirmarse la lista, la liga de Brasil es la que más jugadores aporte a la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026. Serán siete futbolistas que juegan en ese país, mientras que la que aparece en el segundo lugar es México, con cuatro jugadores desempeñándose en esa liga. Se trata de Santiago Mele (Monterrey), Seba Cáceres y Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre, del Tigres. En España también hay cuatro futbolistas, todos jugando en distintos equipos: Valverde, Ronald Araujo, Viñas y Josema. Hay tres jugadores que juegan en Inglaterra, dos en Argentina y Portugal y uno en Estados Unidos (Juan Manuel Sanabria), uno en Grecia (Facundo Pellistri), uno en Italia (Mathías Olivera) y uno en Arabia, el ya conocido caso de Darwin Núñez.

