Cudim pidió a ASSE reforzar el blindaje del tomógrafo del Hospital de Paysandú, inaugurado hace un mes y medio

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) pidió a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que refuerce el blindaje de la sala de tomografía del Hospital de Paysandú, informó a El País el titular del organismo Alarico Rodríguez, quien aseguró que “no hubo ningún problema con las radiaciones".

ASSE, en complementación con Cudim, inauguró el 13 de abril un nuevo tomógrafo para dar cobertura a unos 65.000 usuarios de Paysandú y zonas aledañas. Se trata del sexto equipo que esta administración instala, en el marco de una estrategia de que los centros cuenten con equipos propios para brindar una mejor atención, evitar traslados y reducir la dependencia de los servicios privados.

Sin embargo, pocos días después de la inauguración del tomógrafo, los físicos de Cudim realizaron un cálculo de plomaje de la sala y pidieron a ASSE que reforzara su blindaje. “Los cálculos de plomaje (o blindaje) de la sala no los hicimos nosotros, sino que fue ASSE”, dijo Rodríguez, ante la consulta de por qué comenzó a funcionar el equipo antes de su evaluación.

Cudim primero pidió a ASSE, a cargo de la obra de la sala de tomografía, que se “reforzara” el blindaje de la puerta de la sala —que se hizo en horas, según el jerarca— y luego también la parte superior que no estaba reforzado. "Detectamos que el plomado no estaba completo hasta el techo, y pedimos que se hiciera completo", dijo.

De todos modos, “no hubo un problema de fuga de radiación”, aseguró el jerarca de Cudim. Los tomógrafos utilizan radiación ionizante o rayos X. Para bloquearlos y evitar una exposición a la radiación, se usa plomo y hormigón en las salas.

El titular de Cudim afirmó que se trabajó con "total seguridad” en la sala de tomografía de Paysandú pese a la situación. El equipo estuvo funcionando pero solo en urgencias, desde la tarde en adelante cuando “no había actividad” en la zona periférica.

“Las mediciones están dentro de lo permitido, pero nos parecía que estaba muy cerca del límite, por lo cual pedimos ese refuerzo”, señaló el titular de Cudim.

ASSE “demoró” unos días en encargar la obra, que Cudim pidió semanas atrás, añadió Rodríguez. Está previsto que se pare la actividad del tomógrafo desde este viernes, para iniciar la obra dentro de la sala que se extendería hasta el jueves de la próxima semana. También se va a actualizar el software del tomógrafo, de 128 líneas, para realizar estudios cardiológicos.

El titular del Hospital de Paysandú, Sergio Venturino, dijo a El País "se van a hacer ajustes del aparato y del lugar", en referencia a las reformas citadas. Y que el equipo "se va a discontinuar por unos días", acotó.

El diputado colorado Walter Verri advirtió este viernes en su cuenta de X que el equipo no se estaba usando. "Parece que el apuro por inaugurarlo les hizo dejar algunos detalles mal terminados. La verdad que estas cosas no deben ocurrir. Se gastan millones, las cosas no funcionan, seguramente nadie se hará cargo y lo peor, se perjudica a la gente que más lo necesita", apuntó.