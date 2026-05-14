Integrantes del Departamento de Imagenología del Pereira Rossell denuncian “malestar, maltrato e inestabilidad"

Los integrantes del Departamento de Imagenología del Hospital Pereira Rossell denunciaron mediante un comunicado, al que accedió El País, situaciones de “profundo malestar, maltrato e inestabilidad” que aseguran padecer “desde la asunción” de Gustavo Giachetto al frente del centro hace poco más de un año.

El comunicado se emitió luego de que Andrés García Bayce renunciara al cargo de jefe de departamento, el que ocupaba desde 2019, por discrepancias con Giachetto. La dirección previamente había atribuido a problemas de gestión el retraso de cientos de estudios tras la rotura de un resonador. El avance de un acuerdo con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim)

por parte de la dirección del Pereira Rossell para paliar esta situación fue lo que detonó la dimisión de García Bayce.

“Resulta necesario decirlo con claridad: el Dr. Andrés García Bayce renunció a su cargo de Jefe no por desinterés ni irresponsabilidad. Lo hizo por principios. Porque en su visión de construcción institucional jamás debió prevalecer lo político-partidario por encima de la mejor asistencia de nuestros pacientes, de lo técnico y de lo académico”, apuntaron.

Además fueron directamente contra Giachetto: “La Dirección acusó falsamente al Dr. Andrés García Bayce y a la Dra. Marianna Giraldoni, que ocupara un rol auxiliar a su jefatura fundamental en el último año, de una 'mala gestión' fundamentándolo en el retraso de aproximadamente 400 estudios de resonancia magnética”.

“Sin embargo, la jefatura y otros referentes explicaron reiteradamente que dicho atraso responde exclusivamente a la falta de horas de anestesia pediátrica disponibles para realizar los estudios”, apuntaron en el comunicado.

El comunicado añade que, "luego de múltiples solicitudes", el Departamento de Imagenología logró "incorporar anestesistas pediátricos destinados específicamente al resonador, cargos que ahora fueron redireccionados hacia otros sectores por la propia Dirección del hospital”.

Los integrantes del departamento apuntaron que resulta “verdaderamente inconcebible” que se acuse a García Bayce de “mala gestión”, tras el “sinfín de muestras que ha dado de su capacidad y eficiencia, generando notorios ahorros para el hospital desde el día en que se hizo cargo del Departamento sin prácticamente ninguna estructura”.

“Del mismo modo, la Dirección responsabilizó al personal de Imagenología por las fallas y roturas del resonador, ignorando las advertencias técnicas de especialistas que explicaban que tanto el resonador como el tomógrafo requieren infraestructura eléctrica adecuada y fuentes de alimentación independientes”, marcaron en torno al resonador.

“Todos los miembros del equipo nos sentimos profundamente ofendidos ante la sugerencia de que las roturas pudieran haber sido voluntarias por nuestros propios compañeros, así como por otros comentarios ofensivos e inaceptables de similar índole”, denunciaron.

Además, marcaron que de los estudios que realizan, “solamente las RM (resonancias magnéticas) pediátricas con anestesia presentan retraso”, y no decenas de tipos de estudios y procedimientos que se brindan a niños y adultos.

También señalaron que hubo varias versiones sobre el ingreso de Cudim al departamento. Siendo la más reciente de que el arribo del organismo pasaría de cuatro a siete días a la semana, y que se trata de una “decisión político-partidaria superior”.

“¿Quién tomó realmente esta decisión?, ¿a qué intereses responde?, ¿qué problema asistencial concreto intenta solucionar? ¿y por qué se insiste en sustituir un servicio altamente especializado y consolidado, en lugar de fortalecerlo?”, cuestionaron.

También destacaron que “jamás” los consultaron sobre los cambios, y acusaron de que con el ingreso de Cudim se busca el “desmantelamiento de la estructura del departamento”, para “entregar parte de su operación a un equipo no especializado”.

Los integrantes llamaron a las autoridades nacionales y sanitarias a que “reflexionen seriamente sobre el errado rumbo que está tomando el Centro Hospitalario Pereira Rossell, dentro del cual todos sabemos que es generalizado el profundo descontento con la gestión del Dr. Giachetto y con su modo de conducirse con las personas”.

El documento, de 11 páginas, puntualizó que varios avances conseguidos en los últimos tiempos fueron por gestiones impulsadas “personalmente" por García Bayce, y bajo la firma del “cuerpo de funcionarios (administrativos, enfermeras, médicos, licenciados)”.

Los integrantes de la unidad, además, solicitaron una reunión con la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg.