"Esto no es otro covid-19": el brote de hantavirus desató alertas aunque descartan impacto internacional

Los seis casos confirmados y tres muertos por hantavirus a raíz del brote en el crucero MV Hondius despertaron las alertas a nivel mundial sobre unna enfermedad zoonótica que ocurre por el contacto con roedores silvestres infectados o con sus excrementos, saliva u orina.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga el origen del brote reportado el 2 de mayo, y coordina acciones en torno al hantavirus, el director general del organismo internacional de Salud Pública, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue enfático este domingo: “Esto no es otro covid-19. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”.

El hantavirus es una familia de virus, que incluyen unas 25 variantes que pueden transmitir enfermedades graves en humanos. En Europa y Asia genera casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), y en América el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH).

En el brote del crucero MV Hondius se identificó el virus Andes, la única variante que se contagia entre personas, que no se ha registrado en Uruguay. La viróloga Adriana Delfraro dijo a El País que los eventos de transmisión interpersonal son poco frecuentes y requieren condiciones de contacto muy estrecho.

Delfraro remarcó que el hantavirus es un “virus conocido” hace más de 30 años en las Américas, y en Asia y Europa desde la década de 1950. "No es un virus nuevo", destacó. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) informó este lunes de que los análisis genéticos del hantavirus del crucero no es una variante nueva, por lo que no hay evidencia de que sea más dañina.

"No es un virus que volvió, ni es un virus que cambió, sino que es un virus que está. Lo raro de este caso fue cómo se dio todo este brote”, puntualizó la experta, docente grado 4, responsable de la sección Virología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

“Es un virus del que se conoce bastante. Se ha visto el genoma y no difiere de lo conocido. No tuvo oportunidad de cambiar radicalmente, ni de adaptarse a la transmisión humana”, agregó Delfraro. Lo visto hasta ahora en el caso del crucero “no es para nada distinto”, dijo Delfraro, del brote en Epuyén (Argentina), a finales de 2018, que dejó 34 contagios y 11 fallecidos.

En Uruguay, como en otros países de la región, se reportan todos los años casos de hantavirus (variantes Lechiguanas y Juquitiba), en tres especies de roedores silvestres (ratones colilargos chicos, colilargos grandes y hocicudos). La variante del virus está muy asociada a la especie del roedor, por ello hay casos Andes en Chile y Argentina y no a nivel nacional.

El hantavirus se contagia a partir del contacto directo del roedor, aunque el caso más usual es con el contacto con la orina o materia fecal, que es por donde el animal excreta el virus. “No existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para la infección por hantavirus”, puntualizó la OMS.

Los síntomas ocurren entre una y ocho semanas después de la exposición, que suelen incluir fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. En el SCPH, la enfermedad "puede progresar rápidamente hasta causar tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock", agregó la OMS.

Un muerto este año

De acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP), con datos al 11 de abril, hasta la semana epidemiológica 14, reportó tres casos de hantavorisis en Uruguay lo que va del año, y un fallecido, la misma incidencia reportada a la misma fecha de 2025.

Los casos confirmados de hantavirosis reportados fueron un caso, respectivamente, en Canelones, Colonia y Montevideo. Se trata de dos hombres y una mujer, de entre 30 a 45 años. Un residente del departamento de Colonia falleció por esta causa, informó el MSP.

En 2025, se reportaron 10 casos de hantavirosis en Canelones (2), Lavalleja (1), Montevideo (2), Río Negro (1), Rocha (1), Soriano (3), según el boletín epidemiológico a la semana epidemiológica 52, al 27 de diciembre pasado.

Los casos de hantavirosis registrados en 2025 fueron de adultos de entre 26 y 75 años de edad: ocho hombres y dos mujeres. Cinco de los casos requirieron internación en CTI y uno de ellos falleció, en Soriano, marcó el MSP.

En 2024, hubo 21 casos de hantavirosis en Canelones (1), Colonia (4), Lavalleja (1), Maldonado (3), Montevideo (5), Paysandú (2), Río Negro (1), Rocha (1), San José (1), Soriano (2). Entre los casos hubo un fallecido, en Colonia, agregó el ministerio en su reporte.

Sin riesgo de transmisión, asegura MSP

Los ciudadanos de Países Bajos que iban a bordo del crucero y fallecieron por hantavirus habían viajado por Argentina, Chile y Uruguay días antes del viaje desde Ushuaia a Islas Canarias. El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó días atrás que de acuerdo al análisis epidemiológico “no existe riesgo de transmisión asociado a la permanencia de estas personas en Uruguay”.

Esto tomando en cuenta que “los síntomas comenzaron varios días después de haber abandonado el país, por lo que no se encontraban en período sintomático durante su estadía en territorio nacional”, indicó el ministerio. “Hasta el momento, no se han identificado casos sospechosos o confirmados relacionados temporalmente con esta situación en el país”, aunque la situación "continúa bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias nacionales en coordinación con organismos internacionales", añadió.