Campaña de vacunación en escuelas de todo el país: cuándo comienza y quiénes pueden acceder

A fines de mayo comenzará una campaña de vacunación en las escuelas de todo el país, coordinada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Dirección de Educación Inicial y Primaria, y la Comisión Nacional Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

Se espera que a partir de este lunes 11 comience a llegar información acerca de la campaña a las escuelas. Si bien estarán disponibles todas las vacunas que integran el esquema obligatorio, también se contará con otras opcionales, como la de la gripe. Los padres recibirán un formulario en el que dejarán constancia de las vacunas que quieren que sean administradas a sus hijos; luego, esos datos serán derivados al equipo de salud, que elaborará un plan personalizado para cada niño.

Vacunacion de niños y adolescentes contra el Covid19 en vacunatorio del Hospital de Clinicas Dr. Manuel Quintela ante un nuevo brote en pandemia de coronavirus Sars Cov 2, centros de salud publica en Montevideo, ND 20220111, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Gerardo Bruzzone, subdirector general de Salud, explicó este lunes en rueda de prensa que la cartera pondrá más foco en las vacunas "del refuerzo escolar": es decir, las que se dan a los cinco años y a los 11. "A partir de hoy y durante la semana va a llegar a las escuelas una información que incluye el consentimiento y también datos sobre la campaña", señaló.

Según explicó el jerarca la cobertura de vacunación ronda en el 97% entre el nacimiento y los dos años, pero baja a un 90% en los niños de edad escolar.

Selva Pérez, subdirectora de Inicial y Primaria, puntualizó que no se trata de una "campaña masiva" sino que la vacunación se irá planificando de acuerdo a las necesidades de cada centro. "Hace mucho tiempo que se dejó de hacer esta acción en las escuelas. Entendemos que como Estado uruguayo, si hacemos foco en la infancias, tenemos que acercarle la posibilidad la vacunación a cada niño y niña que necesita, siempre que la familia lo autorice", afirmó.

Se espera que la vacunación comience el 28 de mayo. Pérez sostuvo que la campaña puede extenderse durante el 2026 e incluso llegar al 2027.