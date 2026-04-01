Vacunación contra el VPH: nueva dosis para personas de entre 11 y 26 años comienza en una semana

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzará el martes 7 de abril la vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH) con nuevas dosis, que estarán disponibles desde esa fecha para varones y mujeres de entre 11 y 26 años, informaron fuentes de la cartera a El País.

La vacuna contra el VPH 9 (nonavalente), que protege contra nueve tipos de virus, se administrará a partir de los 11 años, en dosis única, y hasta los 26 años inclusive, independientemente del inicio de la actividad sexual, sin requisito de indicación ni receta médica, tal como informó el MSP en diciembre pasado.

Esta indicación, en línea con una recomendación de la comisión asesora de vacunas (CNAV), sustituirá a la vacuna actual VPH 4 (cuadrivalente) que se administraba en dos dosis, con intervalo de seis meses.

En los últimos días, varias personas cuestionaron en redes sociales la falta de dosis contra el VPH en diferentes vacunatorios. Fuentes del MSP indicaron a El País que las vacunas VPH 4 se terminaron en el marco de la transición prevista. Las nuevas dosis fueron solicitadas en diciembre a la OPS para que llegaran en febrero, pero por motivos externos a la cartera llegaron más tarde de lo previsto.

La vacuna que integra el certificado esquema de vacunación es segura, recomendada por médicos y las autoridades sanitarias, y forma parte de una estrategia que Uruguay inició en 2013. Las dosis llegaron a los diferentes vacunatorios pero se comenzarán a aplicar desde el 7 de abril, indicaron fuentes del MSP.

"La ventaja que tiene en todos los países es que tienen mayor cobertura, con una vacuna con más genotipos y para la eliminación del cáncer de cuello uterino, que es la meta, esto va a ser muy útil tanto al vacunar hombres como mujeres", indicó una fuente de la cartera.

La CNAV recomendó el 20 de agosto pasado la actualización de la formulación a esta vacuna considerando su “mayor impacto frente a genotipos no 16 y 18”, que generan cáncer de cuello de útero. Se diagnostican 300 casos al año y unas 130 personas fallecen al año por este cáncer.

La vacuna “no contiene ningún virus vivo ni ADN del virus, por lo que no puede provocar cáncer ni otras enfermedades relacionadas con el VPH”, puntualizó la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Además, “no se utiliza para tratar infecciones o enfermedades causadas por el VPH, sino para prevenir la aparición de un cáncer”, agregó.

El VPH se transmite por contacto sexual (genital, oral o anal). Se puede prevenir mediante el correcto uso del preservativo en todo tipo de relaciones sexuales, y en cuanto al cáncer se puede prevenir con el test VPH y la vacuna citada. Los síntomas más comunes son verrugas genitales, pero las cepas de alto riesgo pueden provocar cáncer, especialmente en el cuello del útero, la vagina y la vulva.