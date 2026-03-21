MSP lanza este lunes campaña de vacunación antigripal y contra el covid-19; sepa cuáles son los grupos de riesgo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzará este lunes la campaña de vacunación contra la gripe, orientada a ciertos grupos de riesgo, con el objetivo de evitar hospitalizaciones y complicaciones graves.

De acuerdo a cifras divulgadas por el MSP, en Uruguay se registran en promedio más de 110.000 casos leves de gripe en menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones. Mientras que en personas a partir de los 65 años se estiman más de 45.000 casos al año, 5.256 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados a la influenza

Las 600.000 dosis antigripales que recibió Uruguay este año, días después de lo anunciado por las autoridades, estarán disponibles para las personas mayores de seis meses de edad, en todos los vacunatorios del país, de forma gratuita, sin agenda y sin receta médica.

“La vacunación es más efectiva cuando se realiza antes del aumento de la circulación viral, que en Uruguay suele registrarse durante los meses de invierno”, destacó el MSP. Este año, la campaña se adelantó un mes frente al avance de casos de gripe en varias zonas del mundo.

Si bien la vacuna estará disponible para “toda persona que desee vacunarse”, el MSP la recomienda especialmente para personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones de salud, como los adultos mayores de 65 años, los niños de entre seis meses y cinco años de edad, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y el personal de la salud.

En el contexto actual, el ministerio incluyó a quienes trabajan en contacto con aves o en la cadena productiva avícola, así como trabajadores del sector ganadero y lácteo, debido a su “potencial exposición” a virus de influenza.

Las vacunas que se ofrecerán son fabricadas en Argentina por el laboratorio Sequirus. ¿Cubren contra el subclado K de la infuenza A (H3N2), conocida como la “súper gripe”? Fuentes del MSP indicaron a El País que si bien dicha mutación surgió luego de formular esta vacuna “brindan protección” contra la influenza H3N2, la H1N1 y el linaje B/Victoria.

Encuesta sobre vacunación

El MSP difundió ahora un estudio de opinión sobre vacunación, realizado en octubre de 2024, elaborado por la consultora Cifra, a pedido de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Una de las consultas realizadas fue si las personas se vacunan confiando en su médico o averigua sobre la vacuna y sus efectos en otros lados. El 45% respondió que lo hacía confiando en su médico, y 46% dijo consultar en otros lados.

Ante la consulta de si conoce que en Uruguay hay un grupo de vacunas obligatorias para los niños, el 79% respondió que si en 2024, 20,6% dijo no saber si hay y 0,6% que no hay. Mientras que en 2017, el 94% respondió que hay y 6% restante que no hay.

Respecto a cuán informado se considera sobre las vacunas obligatorias en Uruguay, hace casi dos años, el 23% dijo estar muy informado, 52% algo informado y 12% nada informado.

Campaña de refuerzo contra el covid-19

Este lunes además comenzará la campaña de refuerzo de vacunación contra el covid-19, confirmaron fuentes del MSP a El País. Se ofrecerán, de forma gratuita, las vacunas del laboratorio Pfizer que protegen contra el sublinaje LP.8.1, descendiente de ómicron, que se ofrecen en Estados Unidos y otros países.

Las dosis están recomendadas para personas mayores de 70 años y mayores de 50 años con comorbilidades, embarazadas, personas mayores de cinco años con inmunosupresión moderada a severa, y personal de salud, tal como se recomendó en la campaña pasada, agregaron las fuentes ministeriales.