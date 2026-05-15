Nacional vs. MC Torque por el Intermedio: hora, formaciones, dónde verlo y el jugador que tendrá su chance

Nacional está en deuda desde los resultados y hoy tiene una oportunidad de oro frente a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio. Se medirán desde las 20:00 horas en el Estadio Charrúa en un partido que será televisado por DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible a través de Disney+ y Antel TV.

Tras ocho partidos dirigidos en el Apertura, donde obtuvo cuatro victorias y cuatro derrotas que lo dejaron lejos de la definición, el equipo de Jorge Bava pretende iniciar con el pie derecho un torneo que le sienta cómodo porque ha ganado cinco de las ocho ediciones disputadas hasta el momento.

Para Tomás Viera puede ser un partido bisagra considerando que en la primera parte del año tuvo vaivenes en su desempeño y no logró asentarse como titular. Esta vez, sin Agustín Rogel “por una pequeña distensión”, el juvenil repetirá su lugar en la oncena y estará acompañado por Sebastián Coates, el jugador con más pergaminos del plantel.

El zaguero juvenil Tomás Viera estrenando titularidad con Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Viera destaca por su polifuncionalidad y, ante un rival que se caracteriza por el juego por las bandas, podría incluso ocupar el lateral izquierdo en caso de que lo necesiten. En el último antecedente entre ambos, que finalizó 3-2 a favor del Bolso, los Ciudadanos de Marcelo Méndez hicieron mucho daño por el sector derecho de la mano de Esteban Obregón, quien resultó incontrolable para Federico Bais, que esta vez sería reemplazado por Camilo Cándido.

Para Viera, que alternó buenos desempeños con errores en cadena que lo tuvieron algunos partidos al margen -como sucedió después de la visita a Deportivo Maldonado- puede ser el momento oportuno de dar un salto de calidad. En lo que va del año tiene 720‘ distribuidos en ocho encuentros.

Viene de cumplir con creces al jugar todo el partido en la goleada 4-0 ante Cerro en el Gran Parque Central y tiene la meta de revalidar ante un equipo que recupera a Salomón Rodríguez tras la suspensión por amarillas.

Montevideo City Torque vs. Nacional por la primera fecha del Torneo Intermedio

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Sebastián Cáceres; Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, L. Boggio/A. Dos Santos, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Mauricio Hernández

Cuarto árbitro: Augusto Olmos

VAR: Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

Hora: 20:00.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Charrúa.