Nacional mudó el entrenamiento de este miércoles a Carrasco: el predio elegido y cuál es el motivo

El Nacional de Jorge Bava tiene la mira puesta en el estreno frente a Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio, que está fijado para el viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Charrúa.

Con el antecedente cercano del pasado 28 de marzo, donde el tricolor se impuso 3-2 en ese escenario durante el segundo partido de Bava al mando, el cuerpo técnico analiza todos los detalles que pueden resultar claves ante el equipo de Marcelo Méndez.

En este sentido, Nacional decidió mudar el entrenamiento de este miércoles a la Ciudad Deportiva Los Nogales, situada en Carrasco.

El motivo de la decisión está asociado a la posibilidad de entrenar en césped sintético y tener una mejor preparación antes de medirse a los Ciudadanos, que están más habituados a jugar en el Charrúa.

Dentro de la planificación de la semana está previsto que, luego de la práctica de este miércoles por la mañana, vuelvan a entrenar este jueves por la tarde en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Luego quienes ingresen en la convocatoria quedarán concentrados en la antesala del encuentro correspondiente a la serie B del Intermedio, que también la integran Deportivo Maldonado, Albion, Wanderers, Danubio, Juventud de Las Piedras y Progreso.

Juan Pintado continúa entrenando diferenciado en Nacional

Juan Pintado en una disputa con Gastón Togni durante el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el lateral Juan Pintado continúa entrenando diferenciado en el tricolor, por lo que es probable que no integre la convocatoria para enfrentar a Montevideo City Torque.

Lo mismo sucede en el caso de Agustín Rogel, quien regresó del cruce ante Deportes Tolima en Ibagué por Copa Libertadores con una "pequeña distensión muscular" y podría estar a la orden para la segunda jornada.

El fixture de Nacional en el Torneo Intermedio 2026

Una vez que visite al equipo de Marcelo Méndez, Nacional recibirá en el Gran Parque Central al Albion de Federico Nieves, que cerró el Apertura con cinco victorias al hilo.

Después deberá jugar de visitante frente a Deportivo Maldonado, será local ante Juventud y volverá a salir de su casa para medirse contra Danubio en la quinta jornada. Los últimos dos partidos del grupo los jugará contra Wanderers y Progreso en condición de local.