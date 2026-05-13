Nacional en el mercado de pases: las posiciones que establece como prioridad y un factor que será decisivo

Nacional está enfocado en su debut por el Torneo Intermedio frente a Montevideo City Torque, pero en paralelo trabaja de forma sigilosa en el mercado de pases venidero.

El análisis y la autocrítica de un semestre donde estuvo lejos del nivel deseado ya comenzó puertas adentro, con varios nombres de posibles altas y bajas, pero buscan que no salgan de la mesa chica que hoy integran Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Jorge Bava, Sebastián Eguren y Martín Ligüera.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, el área deportiva planea incorporar al menos cinco o seis futbolistas a mitad de año. Los nombres dependerán de múltiples variables, pero una de las más importantes es si logra avanzar o no de fase en la Copa Libertadores.

La meta que se traza es ganar los partidos que restan por el grupo B, frente a Universitario y Coquimbo Unido en el Gran Parque Central, para garantizarse al menos pasar a octavos de final como segundo.

¿Cuáles son las posiciones prioritarias a reforzar en este mercado? Nacional tiene la mira puesta en contratar un volante de contención que pueda aportar variantes en una zona que le ha traído problemas durante este semestre.

Es un viejo anhelo de la actual dirección deportiva, que previo al primer semestre aguardó hasta último momento por una posible llegada de César Araújo y no pudo concretarla. Luego, cada vez que por algún motivo debió prescindir de Lucas Rodríguez, tuvo inconvenientes por su contribución a la marca y a la recuperación.

Y se terminó quedando corto en un puesto donde, en medio de la temporada, perdió a Christian Oliva, quien emigró al Santos y asumió un rol protagónico. Sumado a esto, la llegada de Mauricio Vera no tuvo el efecto esperado e incluso quedó por detrás de la consideración de varios juveniles.

Christian Oliva jugando para Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El puesto de zaguero por izquierda también está en la mira considerando que después de disputar la Supercopa Uruguaya y el clásico del Apertura fue transferido Julián Millán, la figura de la Liga AUF Uruguaya 2025, quien emigró al Fluminense. En ese puesto Tomás Viera tuvo vaivenes y el propio Agustín Rogel alternó altos y bajos rendimientos.

Julián Millán jugando su último partido en Nacional: el clásico ante Peñarol por el Apertura en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé | El País

El tercer puesto a reforzar es el del arquero. Por más que Luis Mejía destacó con sus últimas actuaciones ante Deportes Tolima y Cerro, no estuvo en el nivel esperado durante todo el semestre y desean traer un colega para competir por ese lugar, a sabiendas de que Ignacio Suárez no cumplió con la expectativa y tuvo varios errores. En la última pelota del partido frente a Coquimbo Unido en Chile dio el rebote que terminó con el empate del anfitrión y no pudo responder de la forma deseada en la caída 4-2 ante Deportivo Maldonado por el Apertura.

Hasta los últimos instantes del mercado anterior el Bolso hizo gestiones para la llegada del experiente arquero argentino Oscar Ustari, pero no lo terminó logrando.

Aún no ha comenzado la danza de nombres y, por una cuestión de respeto al actual plantel, en Nacional comenzarán a hablar de forma pública sobre el tema una vez que finalicen las cuatro primeras fechas del Intermedio.

A la hora de definir el tipo de inversión a realizar será un factor decisivo si juega o no una copa internacional durante el segundo semestre.